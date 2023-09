(Video) ¿Sabes dónde trabajan los que no terminan el colegio? Universitarios sorprenden con sus respuestas al paso

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok abundan videos de entrevistas al paso que no hacen más que rebuscar en la opinión de las personas interrogantes generales que uno desee conocer. Ese es el caso de un tiktoker que no tuvo mejor idea que hacer la consulta: ¿sabes dónde trabajan los que no terminan el colegio? Las respuestas de los universitarios dejaron boquiabiertos a muchos.

"Encuesta abierta"

El corto viralizado en torno a este tema le pertenece a la cuenta de un conocido tiktoker @lemonpayclips, y muestra su recorrido por la UCV consultando a los jóvenes estudiantes su perspectiva de las personas que, por diferentes motivos, no pudieron concluir sus estudios en las escuelas.

La demanda de estudiantes universitarios es amplia con el paso de los años, ya que a diferencia de años pasados, la oferta de centros de estudios superiores ha ido incrementándose; sin embargo, la calidad de la enseñanza, infraestructura, entre otras, siempre será materia de discusión y perspectiva de los contratantes.

En suma, la oportunidad de gozar de estudios en un nivel superior ha traído a colación la pregunta, y qué pasa con los que no pudieron acceder a ella, ¿cuál es su situación? Esta es la interrogante que algunos jóvenes respondieron a un creador de contenidos que vestido con su particular indumentaria los esperaba a la salida de su alma máter.

"Supongo que en Plaza Vea, Metro o de albañil, creo... En mototaxis", dijo uno de ellos, aduciendo que lo último era 'lo más fácil'.

Ante esta respuesta, el tiktoker le repreguntó si el entrevistado alguna vez en su vida había manejado una unidad como esa, a lo que él respondió que sí y por eso lo consideraba de esa manera.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Como era de suponerse el video abrió frentes entre los cibernautas y hasta el momento ha capturado la atención de miles de cibernautas. Hasta el momento cuenta con 21.7 mil me encantas, 1 511 comentarios y 1 161 guardados.

Las reacciones de los cibernautas eran variadas ante la respuesta del entrevistado: "albañil, inicio 500 semanal, 1 o 2 años de experiencia 800 a 900 semanal", "no sabe contestar la pregunta, a veces, no tienen la oportunidad que tú tienes", "mi hijo trabaja en Plaza Vea y está en la universidad estudiando ingeniería", "no soy mototaxista, pero todos los que conducen es un trabajo bien duro y se necesita al 100% concentración", "hay personas (que) no tuvieron ni educación (y) son grandes empresarios y dan trabajo a gente profesional".

De esta manera, se abrió debate en TikTok tras las respuestas de un universitario sobre dónde trabajan las personas que no terminaron el colegio.