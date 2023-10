(VIDEO) ¡Santo remedio! Niño no quería comer y una 'llamada' lo cambió todo: "Señor policía"

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Hacer que un niño coma, no siempre es una tarea sencilla. Ese fue el caso de una tía que un día se quedó al cuidado de su sobrino y al ver que no quería hacerlo se dispuso a llamar al policía. La reacción del menor causó revuelo en TikTok.

¿Habrá comido todo?

El clip viral titulado: "No quería comer y se me ocurrió llamar al sr. policía, bromita" le pertenece a la cuenta @edihtmargarita y nos muestra la curiosa forma que tuvo una mujer para lograr que un niño coma su almuerzo rápidamente.

Algunos menores necesitan de mucho más tiempo, esfuerzo y paciencia para poder comer. El rol de la madre o cuidador a cargo es fundamental para establecer un vínculo fuerte que haga que la actividad de la alimentación sea algo sencillo y habitual.

Pero, ¿qué hacer cuando, luego de todos los esfuerzos, los pequeños de la casa no quieren alimentarse? Hay dos opciones radicales: insistes o dejes que se quede sin nutrirse.

Sin embargo, existe una tercera, que se viralizó rápidamente en la plataforma china y es la curiosa llamada a 'un policía' para lograr este fin.

"Departamento de Policía de Niños habla el oficial Rodríguez, ¿cuál es su situación?", comienza el audio que puede oírse en YouTube.

"Señor policía, mi sobrinito no quiere comer su alimentos no quiere tomar su sopa", respondió la fémina.

El audio le solicita a la señora el nombre del niño y la edad del mismo, a lo cual la mujer se los proporciona. Seguido a ello, el 'agente del orden' le dice que enviará a personal a su domicilio para ver el caso.

Es en ese preciso instante, que el infante coge su cuchara y automáticamente se pone a comer su caldo de pollo que había sido preparado por su abuelita y promete a su tío que se 'portará bien'.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto no tardó en difundirse en la plataforma asiática. Hasta el momento el viral cuenta con 133.4 mil me encantas, 3 083 comentarios y 29.9 mil guardados.

Las reacciones al video no dejan de elogiar la idea de la señora para lograr que el niño que tenía a su cargo logre comer todo su plato de sopa, otros contaban sus experiencias similares: "Le hice lo mismo a mi sobrina al toque y comió todo", "a mí no me funcionó, mi niño de 3 años sabe qué es llamada de YouTube y hasta me dijo que llame a Flash, Capitán América, etc.", "muy buena opción", "sí funciona".

De esta manera, se volvió tendencia en TikTok 'una llamada al policía' que hizo una tía, al ver que el niño que tenía a su cargo no quería comer.