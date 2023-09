(VIDEO) ¡Sorprendente! Influencer revela sus mejores secretos guardados para organizarse en su día a día

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven influencer causó revuelo en la plataforma china al revelar sus mejores secretos para organizarse adecuadamente en su día a día y no morir en el intento.

"Vida saludable"

El clip viral le pertenece a la cuenta @crhissvanger y muestra los consejos de un creador de contenido a sus seguidores de cómo llevar una vida sana, organizada y que 'te alcance el tiempo para todo' sin necesidad de desgastarse demás, física ni emocionalmente. Sus palabras han sido muy comentadas en TikTok.

Es común escuchar o pensar 'no me alcanza el tiempo para nada', pero como es sabido la organización lo es todo. En internet abundan múltiples videos de cómo lograr esto de la mejor manera. Sin embargo, un testimonio de un joven peruano ha causado sensación en TikTok al revelar sus mejores recomendaciones sobre el particular. ¿Qué dijo?

El joven influencer dijo entrenar todos los días y realizar dos deportes diarios, además de poder laborar en cinco trabajos en total y no tener un superior. Agregó además que le alcanza tiempo para pasar con su familia.

Como emprendimiento personal aseveró que tiene una tienda de ropa de segunda mano y que con los ingresos piensa desarrollar una empresa diferente, mucho mayor a lo que ya tiene.

Es así como se animó en decir que sus cinco trabajos los divide en los siete días de la semana, por lo que no tiene descanso y confirmó "amar sus trabajos, ama trabajar y su versión es netamente 'chambear'". En esa línea, afirmó escoger dos trabajos por día.

Su técnica para lograr rendir en sus empleos es "poner las cosas más importantes primero", de esta forma, su horario de deporte se encuentra establecido entre las 5 a. m. y 8 a. m. porque en ese tiempo "sus posibles potenciales clientes se encuentran dormidos".

También mencionó trabajar los fines de semana, pero solo hasta el mediodía o una de la tarde. Su agenda la hace con una semana de anticipación y 'la sabe cuadrar' para poder ir a un evento importante que tenga que acudir.

Agregó además, no ser una persona que asista a fiestas, pero si va a cenar "abre una buena botella de vino y suficiente", no más cultura alcohólica.

Por último, aconsejó que para tener la energía necesaria para hacer todo lo que se propone se debe prestar atención a una adecuada y balanceada nutrición. "Si no tienes una buena alimentación, no vas a tener la energía suficiente para rendir con todo. Si no comes vas a estar cansado y (poder tener desórdenes emocionales)".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video generó tendencia en la plataforma asiática por lo que, hasta el momento, tiene 8 040 me encantas, 90 comentarios y 687 guardados.

Las respuestas al viral no dejan de apoyar sus recomendaciones: "Totalmente de acuerdo, uno se vuelve selectivo con su tiempo y lo invierte en cosas o persona que nos ayuden a crecer", "uno de tus mejores videos", "me encanta".

De esta manera, los consejos de un influencer dejaron gran expectativa a los cibernautas para que sepan organizarse en su día a día.