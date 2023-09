(Video) ¡Soy muy feliz en Perú! Españoles prueban 'mostrito' y causan revuelo en TikTok

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que la fusión siempre trae cosas buenas. El 'mostrito', la popular combinación de pollo a la brasa con una porción de chaufa es de esos platos irresistibles al paladar de la mayoría de peruanos. En esta ocasión, unos jóvenes españoles no dudaron en opinar sobre qué les pareció haber experimentado con este singular platillo.

"¡En Perú se sabe comer!"

El clip viral titulado: "Españoles sorprendidos" le pertenece a la cuenta @johnny_cano.peru y nos muestra, el preciso instante, en que dos turistas se encuentran probando 'mostrito' y unos 'piqueos' más en un restaurante de la ciudad.

El 'mostrito' es uno de los tantos pedidos que se realizan en cualquier momento del día y que dejan un buen sabor a quien lo prueba. La fusión de la cocina asiática y la peruana se funden en una sola preparación y no hacen más que una gala exquisita traducida en una buena porción de pollo a la brasa y una porción de arroz chaufa inconfundibles.

Los turistas sin duda, cada vez que llegan a tierras peruanas lo primero que hacen es probar la sazón del Perú y no dejar de admirar lo bien que sabe, cada uno de los platos de nuestra amplia carta culinaria.

Esto no fue ajeno a la experiencia gastronómica de dos jóvenes españoles que una vez sentados en las sillas de un restaurante peruano, no tuvieron mejor idea que pedir mostritos a la mesa. Sus reacciones no fueron nada escatimadas.

"El mostrito, la papita nativa... Acabo de probar el arroz, tío está espectacular", dijo uno de ellos al entrar en contacto con el ingrediente bandera del platillo en cuestión.

"En Perú se sabe comer", complementó su acompañante.

Luego de ello, ambos extranjeros no dejaron de elogiar lo bien que se come en nuestro país hasta que, incluso, uno de ellos se animó a bailar un Huaylarsh en homenaje al país que lo alberga. "Soy muy feliz en Perú", expresó.

"Dios esta es la combinación perfecta" y "¡qué espectáculo!", fueron de sus frases más icónicas tras seguir disfrutando de otras delicias peruanas que tenían en frente.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse, la reacción de los españoles al mostrito generaron opiniones positivas en los cibernautas que no hacían más que revalorar nuestra comida. El viral cuenta hasta el momento con 1 108 me encantas, 34 comentarios y 50 guardados.

Las respuestas más resaltantes frente a lo expuesto fueron: "la mejor comida del mundo, arriba Perú", "combinar tallarines verdes con pollo a la brasa es otro nivel", "el bailecito , muy bueno", "en Perú se sabe comer... y comer bueno y barato", "nuestra comida es adictiva jajajaja, el que la prueba regresa por más".

De esta manera, la reacción de dos turistas españoles causó revuelo en TikTok al mostrar sus opiniones tras haber probado un plato de 'mostrito' con otras degustaciones más.