(Video) ¿Tampoco lo sabes? Joven sorprende a su novia con flores amarillas sin saber la razón de esta tendencia

Hoy se regalan flores amarillas por doquier a las parejas o amistades y, muchos lo hacen por simple moda, sin conocer el porqué de su acción. Ese fue el caso de un joven que sin más compró un ramo de girasoles para entregárselo a su novia.

"La comunicación es muy importante"

El clip viral titulado: "Flores amarillas, no sabía lo que significaba hasta hoy" le pertenece a la cuenta @luccianomurua y nos muestra su testimonio frente a la fecha del 21 de septiembre donde tiene que realizar la entrega de un particular obsequio a su novia que se lo pidió.

Cabe señalar que no todos los días se hacen regalos, pero en las fechas que uno decide hacerlo se hace con vocación. Sin embargo, a veces por la premura del tiempo o porque simplemente no se está al tanto de las tendencias, se nos puede escapar algún evento importante.

Esa fue la situación de un muchacho que declaró abiertamente que se encontraba camino a la casa de su enamorada portando un ramo de girasoles sin saber el porqué lo hacía.

"Kimberly me dijo que en su trabajo les habían regalado a algunas chicas flores amarillas. La verdad, yo no sé por qué, ni tampoco entiendo, pero si ella me pide entonces... Flores amarillas", dijo muy sonriente ante la cámara.

Asimismo, complementó su explicación diciendo que "si tu pareja te pide hacer algo es mejor hacerlo", sin importar la fecha o el evento, lo importante es hacer sentir especial a tu compañera de vida.

Además, sugirió que lo más importante en una relación es la comunicación porque con ello se pueden canalizar mejor los anhelos que cada uno tenga, ya que las personas "no son adivinas".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto generó tendencia en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 2 170 me encantas, 44 comentarios y 110 guardados.

Las reacciones al video no dejaron de destacar la importancia de recibir flores amarillas en esta fecha tan especial y el gesto del chico con su pareja: "él le entendió la vida", "¡qué lindo gesto!", "lo entendiste todo, me voy a llorar", "no importa si sabes, pero igual cumpliste con tu amor", "chicas, los hombres no son adivinos. Lo de las flores fácil ni les sale en el feed y no entienden. Si quieren algo, díganlo".

De esta manera, un joven enamorado se hizo tendencia en TikTok al ofrecer flores amarillas a su novia sin saber la razón de por qué lo hacía. Su gesto fue ovacionado por muchos cibernautas en la plataforma china.