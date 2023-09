(Video) "Todo por verla feliz": ¡Conmovedor! Padre regala flores amarillas a su hija luego que ella no haya recibido ninguna

23/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que en TikTok se pueden hallar innumerables videos relacionados a la entrega de flores amarillas a las personas que más se quiere en la vida. Este es el caso de un padre de familia que hizo este regalo a su hija luego de ver que ella no había recibido un presente como este.

"Sorpresa de papá"

El clip viral titulado: "Le regalé a mi hija sus flores amarillas, todo por ver a mi princesa feliz. Siempre serás mi vida" le pertenece a la cuenta @soncalienteerickyaipen y nos muestra el momento exacto en que un papá obsequia un ramo del distintivo color a su hija.

El gesto de entregar flores amarillas se dio con mucha relevancia el último jueves. En ese sentido, miles de personas hicieron gala de su mayor esfuerzo en adquirir ejemplares de este tipo para regalarlos a las personas que más estimaban en la vida.

Sin embargo, ¡qué padre no haría nada por sus hijos! Ese fue el caso de un progenitor que en vista que su hija no había podido recibir este singular presente no tuvo mejor idea que ofrecérselo él mismo.

"Tú también tienes tus flores amarillas, con mucho cariño para ti, te amo, te quiero mucho", le expresó el padre a su menor hija.

Luego de ello, la adolescente se emocionó por el obsequio entregado y lo abrazó fuertemente. Su papá nunca dejó de recalcarle lo mucho que la quiere.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse el corto generó interés entre los cibernautas, ya que hasta el momento cuenta con 633 mil me encantas, 4 782 comentarios y 27.5 mil guardados.

Las reacciones al video no dejaron de aplaudir el detalle del señor hacia su hija: "mi papá llegó de sorpresa a mi colegio y entró a mi salón con un ramo de flores amarillas", "su hija no olvidará estos momentos, lo felicito", "ahora con ese detallazo que no espere menos de nadie", "el mejor papá", "gracias señor por amar mucho a su hija", "mis papis también me dieron flores amarillas después que llegué del cole", "adópteme señor", "mi papi también me dio mis flores amarillas", "mi mamá le dijo a mi papá para que me comprara y dijo que era una pérdida de tiempo y dinero que para qué. Mi mamá me las compró a mí".

De esta manera, un padre de familia se hizo tendencia en TikTok al hacer feliz a su hija tras regalarle flores amarillas porque ella no había recibido un presente como ese.