¡Visionario! Taxista sorprende con novedoso negocio dentro de su vehículo: "Como en supermercado"

La mente emprendedora del peruano no descansa. Esta vez, un taxista se hizo viral al implementar un singular negocio dentro de su vehículo.

"Mente de tiburón"

El clip viral titulado: "Por fin me tocó, las posibilidades son una en un millón" le pertenece a la cuenta @kevinromann de una persona que se quedó maravillada del peculiar emprendimiento de un hombre que brinda servicio de taxi.

Los antojos se dan en cualquier momento del día y las ganas de querer comprar algo que guste es una obligación personal; sin embargo, los paladares más exigentes no llegan a encontrar lo que realmente buscan, por lo que muchas veces se aguantan y prescinden de consumir lo que les agrade.

Sin embargo, un taxista pudo reconocer este insight y lo empleó en su propia unidad móvil: stockeó de productos de todo tipo: entre salados, dulces, cereales naturales, entre otros; con la intención de no dejar con ese antojito a sus clientes.

Un joven que abordó dicha unidad móvil compartió con sus seguidores lo sorprendente que fue para él, observar este novedoso negocio dentro del auto donde se encontraba, rumbo a su destino. Su experiencia de 'literalmente' encontrarse rodeado de dulces era como estar en el 'paraíso de los snacks', por lo que describió a su momento viral como: "Perusalem".

Cabe mencionar que, según los comentarios de los cibernautas, el chofer brinda servicio de taxi por aplicativo y ya es conocido por algunas personas, quienes dan fe de la buena atención, precio y excelencia en los snacks que ofrece a la venta.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de diez segundos se difundió rápidamente en la plataforma asiática, y hasta el momento cuenta con 66.7 mil me encantas, 314 comentarios y 3 007 guardados.

Las reacciones ante el emprendimiento del taxista peruano fueron diversas: "Ya me subí a ese taxi, el señor es muy amable", "el señor es súper amable y tiene temas de conversación muy buenas. Me habló mucho de economía y finanzas", "me tocó el mismo taxi", "por qué no me tocan de esos", "yo amé cuando me tocó", "ay, me sentí como si estuviera en un supermercado ja,ja,ja, faltaba tu carrito de compras", "yo quiero ese taxi", "señor usted sí sabe".

De esta manera, un taxista visionario implementó un novedoso negocio dentro de su vehículo que impresionó a uno de sus clientes, que no dejó de compartir su singular experiencia con sus seguidores.