Wendy Guevara: Fans festejan su victoria en 'La Casa de los Famosos' en icónico monumento de México

La noche vibró con júbilo y algarabía en la capital mexicana mientras los ecos del éxito de Wendy Guevara en el programa 'La Casa de los Famosos' resonaban en las calles. El icónico monumento de México, El Ángel de la Independencia, se convirtió en el epicentro de una celebración multitudinaria, donde miles de apasionados seguidores se unieron para festejar la victoria de su estrella favorita.

La más reciente temporada del reality de Televisa, 'La Casa de los Famosos México', ha concluido con un estruendoso y emocionante final, coronando a Wendy Guevara como la indiscutible ganadora. Este reality de convivencia, que se transformó en uno de los programas más sintonizados del país azteca, cautivó a la audiencia de principio a fin.

El anuncio del triunfo de Wendy Guevara no solo resonó en los corazones de sus fervientes seguidores, sino que también provocó una respuesta entusiasta en las calles de la Ciudad de México.

Miles de personas se volcaron a las calles para celebrar el merecido logro de la concursante. En un gesto de apoyo y celebración, la comunidad LGBT+ se unió a la festividad y se congregaron en el emblemático Ángel de la Independencia, un monumento icónico en la Ciudad de México.

La joven talentosa no solo obtuvo el título de campeona, sino que también se llevó consigo un premio monetario significativo, valorado en 4 millones de pesos mexicanos. Este logro no fue producto del azar, ya que Wendy Guevara acumuló un impresionante total de 18 millones de votos a lo largo de su participación en el popular programa de Televisa, 'La Casa de los Famosos México'.

"Es mucho dinero, yo no sé qué haría. Creo que primero me compraría una casa para rentar y vivir de esas rentas y, obviamente, primero, ayudar a mis papás para que ya no trabajen nunca", dijo Wendy Guevara antes de que su destino como campeona fuera sellado. Su determinación y carisma resonaron con el público, llevándola a la cima del concurso.