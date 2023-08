¿Y la honestidad? Taxista criticado por no tener intención de devolver billetera de un pasajero

En redes sociales encontramos los casos más insólitos que causan polémica entre los internautas, como el compartido por un taxista que encontró una billetera de un pasajero con dinero, pero no mostraba intenciones de devolverlo.

En el material audiovisual, de tres minutos y tres segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como John Berttea, autodenominado como "el mejor taxista del Perú", se da cuenta de que en la parte trasera de su asiento hay una billetera negra, que al parecer uno de sus clientes se olvidó.

Fue cuando intentaba convencer a una pasajera de subir a su vehículo, pero al escucharlo decir el precio del pasaje, no se animó a viajar con él, por lo cual el taxista se percató de un bulto y al ver en su interior encontró una suma de dinero que lo dejó impresionado.

"Huy chumas. (...) Me he encontrado una cartera, iba a abrirle la puerta a la chica y me he encontrado una cartera (suspira). Uy, miren. Asu mare", agrega tras sacar un fajo de billetes.