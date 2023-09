"¿Y el respeto?": Madre 'perrea' frente a su hijo y genera polémica en redes

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de casos virales donde los padres demuestran todo su amor y cariño a sus hijos, así como todo lo que están dispuestos a hacer por ellos con tal de verlos felices. Sin embargo, esta vez, una joven madre causó polémica por la forma que bailó frente a su hijo en su intento de enseñarle cómo 'perreaba' en su época.

Madre 'perrea' delante de su hijo

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, en TikTok, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Johanna Ruiz Villalobos no dudó en explicarle a su hijo adolescente, paso a paso, cómo se vestía cuando iba a salir a una fiesta con sus amigas antes de ser madre, y los pasos que realizaba en las discotecas cada vez que sonaba un reguetón.

De acuerdo con la mamá, el perreo a su hijo fue para enseñarle cómo era de joven: "Cuando mi hijo me pregunta cómo era antes de tenerlo", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 200 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

En la escena se ve a la madre 'perreando', luciendo un vestido corto color negro, escotado y pegado al cuerpo con una abertura en la pierna. Mientras que su hijo usaba sandalias, shorts color café y camisa negra, y se quedaba mirándola fijamente a los ojos con gestos de extrañeza y seriedad.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por el comportamiento de la mujer y más delante de su hijo.

Opiniones divididas

"Ja, ja, ja. La cara del hijo. Ellos nunca ven a la mamá con esa faceta y menos como mujer", "felicidades, ese chico bien criado nunca bajó la mirada, respetuoso", "educado por una reina siempre mirando al frente", "ja, ja, ja, la que puede, puede, la que no, critica", "mi hijo no me dejaría salir con esa ropa", "mi hijo dice: mamá compórtate normal", "debería taparse y aprender a comportarse", "ya no está para esos trotes", "¿y dónde quedó su decencia?", "no podría hacer eso delante de mi hijo", "ni de chiste", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran controversia en las redes sociales al ver cómo una joven madre no dudó ni un segundo en pararse delante de su hijo y enseñarle cómo 'perreaba' en su época antes de tenerlo.