"Y sigo esperando": Venezolano dice que la dejará, pero su novia sorprende con su reacción

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros pisan tierras peruanas en busca de nuevas aventuras, turismo y oportunidades de vida, pero en el camino conocen al amor de su vida. Es así como una joven peruana compartió en TikTok un video donde su novio venezolano le dice que regresará a su país y ella lo 'trolea'.

Cansada de oír lo mismo

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven peruana se ve un poco cansada y con un gesto de cansancio por oír siempre lo mismo por parte de su 'príncipe azul'.

En la escena se deja entrever que el extranjero siempre le dice las mismas palabras y ella está totalmente agotada de escuchar que ser irá, pero nunca cumple con su advertencia.

"El venezolano diciéndome todos los días que se va de Perú, yo pensando cuándo se irá por fin", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 8 mil reproducciones en la plataforma china.

En otros de sus videos, la pareja peruana-venezolana comparte con sus seguidores sus distintas actividades que realizan juntos, así como los choques culturales y cosas que más los sorprenden de sus respectivos países.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en otros medios de comunicación, así como otras plataformas como Facebook y Twitter. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en contar sus propias experiencias amorosas con parejas de otras nacionalidades y que viven la misma situación de la joven peruana.

Viral en TikTok

"Dios, pensé que era la única en esta situación", "así estoy yo, me quiero ir y cuando veo mi cuenta en cero se me pasa", "y después lo ves mandándote pasaje para que vayas, porque te extrañan", "así estoy yo, me voy para Venezuela y ella me dice: '¿cuándo te vas?', ja, ja, ja", "mi esposo ya va a bajar de la mina y el chamo no se va", "el mío dejó de decirme cuando le dije: 'que te vaya bien, que yo no te seguiré'", "dale un motivo", "7 años y no se va", "¿qué lo detiene?", "cada mes me dice lo mismo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo tras conocer la historia viral, donde una joven peruana se muestra cansada de escuchar decir lo mismo a su novio venezolano: "me iré del Perú y regresaré a Venezuela".