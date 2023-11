"Y vendrán cosas peores": Mujer ladra a un hombre para llamar su atención en transporte público

04/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en X, donde una mujer sorprendió a todos ladrando y aullando repetidamente a un hombre que viajaba en un bus, ya que estaba incómoda con la bulla que él hacía sin consideración a los demás pasajeros.

Muchas personas viven distintas experiencias y anécdotas, ya sean agradables o no, dentro de un transporte público, como la venta ambulatoria, peleas entre pasajeros, entre otros.

Mujer ladra a un hombre en bus

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que una mujer comienza a sentirse muy fastidiada e indignada por la acción de un hombre que viajaba en el mismo bus. ¿Qué pasó?

Al parecer, el joven escuchaba música a alto volumen, sin tener en cuenta que molestaba a los demás con su bulla, por lo cual la mujer le pidió que, por favor, se ponga algunos audífonos, pero al ser ignorada decidió tomar una radical decisión: ¡ladrarle!

En un intento por contrarrestar la música, la mujer optó por 'ladrar' y 'aullar', buscando hacer una especie de protesta por el comportamiento del hombre en el transporte público. Los demás pasajeros, que también estaban incómodos, solo atinaron a ver la escena y dejar que entre ambos solucionen sus problemas.

¿Logró convencerlo?

El video muestra cómo, tras los ladridos de la mujer, el hombre opta por pegarse el teléfono al oído para seguir escuchando su música en bajo volumen, después de haberla insultado.

"Una mujer le ladra repetidamente a un hombre por poner música sin auriculares en un autobús público", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar las acciones de ambos personajes, ya que ocasionaron caos y la impaciencia del resto de pasajeros. Por otro lado, algunos usuarios han destacado a la joven por su 'creativa respuesta' ante el presunto acoso.

"La gente que escucha música en el transporte público debe usar audífonos. No creo que esa forma de reclamar tenga el efecto buscado", "yo hubiese preferido escuchar la música. Y aunque sea mala, que escuchar a una loca", "siempre me ha parecido una total falta de respeto y consideración que la gente no solo escuche su música sin auriculares", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica en las redes sociales al ver cómo una mujer le ladra a un hombre por escuchar música sin audífonos en un transporte público.