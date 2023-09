"Ya no doy más": Mujer sorprende al decir que se cansó de ser madre

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, muchos demuestran el cariño y amor que dan las madres a sus retoños, así como el esfuerzo que hacen para que no les falte nada en casa y en su educación. Sin embargo, esta vez una mujer causó polémica al revelar que no soportaba más ser madre y que hasta le "daba alergias" por pasar 30 días juntos con sus hijos y esposo en vacaciones.

Cansada de la rutina

En el material audiovisual, de dos minutos y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Helena, decide compartir con todos sus seguidores, que se encuentra cansada y agotada de su faceta como madre de familia tras pasar unas vacaciones por 30 días con sus "retoños", su esposo e incluso su mascota.

"No doy más de mí. Ya está. Llevamos 30 días, 24 horas y 7 días juntos, mi marido, los tres niños, el perro y yo. Yo creo que ya no nos soportamos entre nosotros", se escucha decir a la joven madre española, con el rostro cansado, por hacer siempre los quehaceres y estar siempre pendiente de que todo sea perfecto para su familia.

Según reveló, decidieron realizar un viaje que les permita descansar de la rutina, sin embargo, para ella nada cambió, ya que siempre estaba detrás de sus hijos para que no se enfermen o les pase algo en la estadía del hotel.

Pide tiempo para ella sola

Lo que también generó el asombro de muchos de los internautas fue escucharla decir que su cansancio llegó hasta el punto en que "no aguantaba las voces de su pareja, hijos y el ladrido de su perro". Asimismo, indicó que necesitaba urgente "unas vacaciones de sus vacaciones" porque su idea de descanso era estar sentada sin pensar en nada, nadie y sin bulla.

Cansada de las pequeñas travesuras de sus hijos en las vacaciones, como en el restaurante donde fueron a cenar, Helena expresaba que "hasta sentía alergia".

"Es que tengo hasta alergia. Mi cuerpo está exteriorizando lo que mi corazón y mi mente sienten. Es estrés, agobio. Necesito volver a mi rutina, mi casa, mi wifi, mi sofá, mi ducha, mi váter, mi cama...", comentó Helena, sin aclarar, que a pesar de todo ama a su familia, pero a veces es bueno tener un tiempo para ella sola.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse a favor de la joven madre y en señalar que debería tomar un día libre "de ser madre" para que pueda hacer lo que realmente desea.

"Por fin alguien que dice lo que la mayoría pensamos", "sí, a todo lo que dices", "te entiendo a la perfección", "no sabes cómo te entiendo", "¡Uy! Me pasa lo mismo, cómo me ha animado este video, no estoy sola", "acaba de decir lo que muchas pensamos, gracias", "valiente por decir lo que siente", "cómo te entiendo", "ser madre y mujer a la vez es lo más duro y difícil que se puede vivir, pero el amor que sientes por tus hijos compensa mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre española indicaba estar cansada de estar 30 días junto a su familia y que toda la "saturó", por lo cual entiende el porqué algunos llegan hasta el divorcio.