¡Ya no lloran, facturan! Hombre vende toda la ropa de su pareja tras engañarlo con su hermano

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso insólito donde un hombre decidió vender toda la ropa de su pareja, quien lo abandonó para irse con su hermano mayor.

Muchas parejas atraviesas algunas crisis y malos momentos que hace que "la llama del amor se vaya apagando", e incluso algunos deciden sacar los pies del plato y cometer infidelidades sin tomar en cuenta el sufrimiento que puedan causar a quienes alguna vez fueron "el amor de su vida".

En el material audiovisual, de 10 minutos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Máximo se encuentra en la calle y vende varias prendas de ropa dentro de su vehículo al precio de 20 pesos mexicanos.

Engañado con su propio hermano

Varias personas se acercan a revisar las ropas y elegir cuál les gusta más para poder llevárselo a casa. "Mi vieja se fue con otro. Vendo toda su ropa a 20 pesos por pieza", se leía en el cartel que el hombre engañado colocó en la parte trasera de su auto.

Máximo contó que, en un momento, tras descubrir el engaño, empezó a quemar algunas de las pertenencias de su pareja, pero recapacitó y decidió obtener algo de dinero vendiendo las prendas como especie de venganza.

Dinero irá a los más necesitados

Al lado de Máximo siempre se encontraba otro de sus hermanos, quien también estaba indignado por la situación y saber que "alguien de su propia sangre" los traicionó y dejó mal a toda su familia.

"Ahí está, para los que quieran una garrita. Aprovéchele, es buena ropa", se escucha decir al hermano del hombre engañado.

"Él y yo somos hermanos y (ella) se fue con mi otro hermano, nuestro hermano mayor, es neta. La lana va a ser recaudada para comprar comida y dársela a los necesitados. Traemos número de cuenta para transferencias. Hace unos días queme como siete bolsas de ropa, de que la queme, mejor hacemos esta buena obra", comentó Máximo, resaltando su ayuda al Hospital para el Niño Poblano.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de muchos internautas. Por otro lado, otros tomaron con buen humor la escena y señalar que ahora los hombres "ya no lloran sino que facturan".

"Ya llegará la buena, ya quisiéramos tener un esposo bueno y quien lo tiene no valora", "ella se lo perdió y tú encontrarás una buena compañera", "su hermano siempre estuvo a su lado acompañándolo", "no hay mal que por bien no venga", "fuerza, hermano", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre vendía la ropa de su pareja, quien lo engañó con su hermano y decidió abandonarlo con su hijo.