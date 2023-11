Yeri Mua se sorprende al escuchar que en Perú 'se comen' palomas y gatos: "Se me antojó"

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La popular tiktoker mexicana, cantante y conductora, Yeri Mua, se hizo tendencia al sorprenderse que en el Perú 'se come' palomas y gatos.

"¿En serio?"

El clip viral titulado: "Yeri se pone a preguntarle al Uber que si en Perú comen palomas..." le pertenece a la cuenta @maliastudio.mx y nos muestra su reacción al enterarse que supuestamente en el Perú se comen algunas especies de aves y animales domésticos.

Es un cliché de algunas personas que digan que en nuestro país se 'acostumbra' a comer 'palomas' y 'gatos'. Este rumor trascendió hasta el país mexicano, donde una destacada influencer tuvo una inesperada reacción al enterarse sobre ello.

La excéntrica influencer de 21 años, Yeri Mua, se encontraba dentro de un taxi Ub** porque, según indicó, normalmente ella no anda en este tipo de servicio y si lo hace es porque en fin, no pudo tomar su propio carro que es manejado por su padrino.

Es en ese momento, que ella le hace 'el habla' al chofer y se entera que es peruano, ante ello, no se aguantó en hacerle una consulta que ella escuchó sobre nuestro país.

"Ah, eres peruano, como Laura Bozzo... ¿Y en Perú qué comen?... Oye, pero ay no te quiero preguntar esto... no sé por qué corría el rumor que en Perú comen palomas", le dijo al conductor.

El chofer le contestó en un primer momento que sí. Mua se sorprendió demasiado ante su respuesta, no obstante,el chico se retractó: "Bueno en algunas partes sí, pero en otras no. Yo soy de la capital, yo soy de Lima, pero nosotros no comemos palo'".

La celebridad no dejaba de sorprenderse por lo que acababa de escuchar.

"Hay sitios como decirte, hay localidades que comen gatos", agregó el conductor de Ub**.

Ante esto, la joven se acongojó: "Ay no, cómo van a comer gatos". El joven le dijo que en Chincha, posiblemente se tenía esta costumbre.

Acto seguido, Yeri le consultó si había comido paloma y ante la negativa del chofer, indicó: "ay a mí se me antojó, porque es como los pollos, ¿no? No ay yo sí, por eso quiero ir a Perú", señaló muy contenta.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de tres minutos y once segundos no tardó en viralizarse y hasta el momento cuenta con 16.8 mil me encantas, 977 comentarios y 1 064 guardados.

Las opiniones en torno a la sorpresa de la tiktoker al conocer 'la práctica de comer' palomas y gatos trajo diversas respuestas de los cibernautas: "A las palomas se les llama pichones", "el pichón es rico en aguadito y caldos. Las palomas son grandes, esas no comemos", "Tallarines con pichones es buenazo en Trujillo si las preparan, ya que aquí las criamos en el corral y no están sueltas", "Soy de Perú y nunca comí paloma, dónde la venden?", "acá en la selva si la comen asada y con sal, más que todo se ve en los caseríos y pueblos".

De esta manera, Yeri Mua una conocida tiktoker mexicana se quedó sorprendida al escuchar que en el Perú 'se estila comer' palomas y gatos.