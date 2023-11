"Yo aún la amo": Joven se emborracha y le transfiere casi 500 soles a su expareja ¿Se lo devolvió?

Terminar una relación puede ser muy doloroso y complicado de superar, por lo que muchas personas se refugian en el alcohol como una forma de liberar lo que sienten; es así que un joven en completo estado de ebriedad recordó a su expareja y en un acto de impulsividad, le transfirió casi 500 soles porque dijo que aún la ama.

El video fue publicado por Lucas (@lucasslazaroo en TikTok), quien comentó que el joven que realizó la transferencia responde el nombre de Sebastián. Además, recalcó que esto sucedió después que salieron de fiesta a una conocida discoteca de la ciudad. "Secuencia de post boliche se re pudrió...", escribió.

En el clip que dura aproximadamente un minuto, se puede ver que Sebastián está borracho y en un acto de locura, dice que le transferirá dinero a su ex. " Yo la amo a Martina, le voy a pasar 45 lucas (45 mil pesos argentinos, un equivalente a 465 soles)", comentó.

Acto seguido, Sebastián procedió a transferirle el dinero a Martina, esto pese a que Lucas intento impedirlo en todo momento. Después llegan otros tres jóvenes y cuestionan a Sebastián por haberlo hecho, mientras que Lucas comenta: "No puedo creer que le transferiste, ni eso gastó en el boliche, imagínate".

Por otro lado, la exnovia, Martina, también participa en la interacción al comentar en el video que ya le devolvió el dinero a Sebastián; sin embargo, no se sabe si es cierto, por que varios usuarios dijeron que no se trataba es la misma Martina.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales, pues en TikTok hasta el momento cuenta con 32 mil 'me gusta', casi 500 comentarios y más de mil compartidos.

Asimismo, algunos usuarios expresan sorpresa por el gesto inusual, mientras que otros lo toman con humor y realizan comentarios divertidos.

"Qué suerte tiene Martina despertarse y ver 45 mil", "Qué ganas de ser Martina", "Quién pudiera ser Martina", "Nadie va a decir algo sobre los pibes del final", "Nadie va a hablar que le transfirió todo lo que tenía", ""Dios esto es genial Martina te queremos conocer", "Mi ex no me pagaba ni la cena", "Un verdadero amigo no te deja hacer eso", "Qué ganas de que sea mi ex", escribieron.