"Yo no mantengo hombres": Mujer encara a su pareja por no querer trabajar

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde muchas parejas demuestran todo el amor que se tienen y lo que están dispuestos a hacer para ver felices a su ser amado, pero esta vez, un video compartido en TikTok generó el asombro de muchos al ver cómo una mujer peruana encaraba a su novio por escucharlo decir que no quería trabajar.

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve a una pareja discutiendo en la calle y una vecina del lugar quedó sorprendida por la escena, por lo cual no dudó en grabarlo y compartirlo con todos en su cuenta @sara.milagros25.

Una mujer, que usaba una casaca rosada, se encuentra furiosa e indignada por lo que escuchaba decir a quien consideraba era "el príncipe azul" de su vida y no dudó en confrontarlo y responderle ¡fuerte y claro!

"¡Qué buena vida quieres tener tú! Tú mismo me estás diciendo, 'yo no trabajo, no quiero trabajar, no estoy para mantener a una mujer. ¿Qué quieres, que te mantenga?... ¡Yo no mantengo hombres!", se escucha decir a la mujer en el clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 20 mil reproducciones en la famosa plataforma china.