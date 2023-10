¡Yo quiero bailar! Yvy Queen canta clásico tema en instrumental y las redes estallan: "Perreo fino"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

'La caballota', Yvy Queen, está de regreso; pero esta vez en instrumental. En TikTok se ha viralizado su reciente interpretación en el Tiny Desk cantando su popular tema 'Yo quiero bailar' acompañada de músicos clásicos.

"Apoteósico"

El clip viral titulado: "Tiny Desk estrena su sesión con Yvy Queen" le pertenece a la cuenta @elspotlight_, y nos muestra la performance 'única e inigualable' de la patrona del reggaetón.

El icónico tema 'Yo quiero bailar' de Yvi Queen estrenado en el año 2001 causó sensación hace unos días al ser interpretado por la 'Caballota' en una edición de Tiny Desk o también conocido como 'concierto de escritorio' que se da en una ciudad de Washington.

Si bien la música clásica o instrumental es muy relacionado a la 'fineza', 'estatus' o gustos 'netamente artísticos', eso quedó desterrado de la memoria colectiva del público, una noche donde a violín, chelo y órgano dieron con el 'son perfecto' de uno de los temas más pedidos en las discotecas de inicios de las décadas del 2000.

La introducción muy característica de la canción: 'Señoras y señores bienvenidos al Tiny Desk, agarren a su pareja porque lo que viene...', retumbó de golpe a los asistentes del evento.

Cabe precisar que la 'Reina del reggaetón' dijo sentirse muy contenta con esta experiencia, porque lo considera como un hecho trascendental en la vida ya que le permitió disfrutar y gozar cada una de las piezas que interpretó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse esta versión acústica gustó y encantó a muchos cibernautas de la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 821.2 mil me encantas, 6 185 comentarios y 56.6 mil guardados.

Los cibernautas se sintieron emocionados por lo que acababan de ver algo inusual, pero que encantó a más de uno; es así que dieron sus mejores comentarios: "Tenía más de 10 años sin escribir y ver su concierto en Tiny Desk me inspiró", "un perreo fino, clásico, renacentista", "Yvi Queen la maestra del género", "y entonces Beethoven dijo...", "se me ponen los pelos de punta Ivy Queen, i love her", "sin efectos en la voz, wow", "perreo renacentista", "mi distinguida dama me permite esta pieza", "puro perreo clásico", "mis oídos fueron bendecidos", "la reina de todas, larga vida a la reina", "perreo premium", "definitivamente es arte".

De esta manera, la puertorriqueña Ivy Queen generó sensación en TikTok al cantar su pegajoso tema 'Yo quiero bailar con aire clásico. La música instrumental le dio la categoría de 'fino' a su popular canción 'Yo quiero bailar', el cual gustó y encantó al auditorio del Tiny Desk.