"Yo quiero un héroe": Joven expone método para llegar temprano a clase luego de estar con su novio

Pasar momentos en pareja y que queden grabados en imágenes es parte de la actualidad. En esta ocasión, una joven expuso el método de ella y su ovio para llegar temprano a clases luyego de haber estado juntos previamente.

Desde la creación de TikTok, miles de parejas suben sus videos demostrándose el amor que se tienen y dejando recuerdos en viva imagen que pueden ser vistas durante la eternidad.

En esta ocasión, una muchacha confesó haber pasado un momento de intimidad con su novio, a lo cual ella calificó de "rapidín". Según el lenguaje popular, se denomina así al acto sexual realizado en tiempo record.

En el material audiovisual, de un minuto con 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la señorita está de pasajera en la moto de su enamorado, quien maneja a gran velocidad por las pistas de lo que parece ser la capital del Perú.

Según la descripcion de la joven, el encuentro íntimo con su novio la retrasó de llegar rápido a sus clases unversitarias, sin embargo, el vehículo de dos ruedas parece ser la vía más rápida para que ella no se pierda de los temas de aprendizaje de su centro de estudio superior.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, incluso algunos cibernautas recordaron sus "buenas épocas". Cabe resaltar que otros usuarios, no estuvieron de acuerdo con este tipo de contenido.

"Pero 2 minutos no es retraso", "No sé si es el chico el de pasajero o es su novia y el conduciendo jajaja", "hoy me di cuenta que no soy la única", "Tengo moto, falta el novio", "que recuerdos che, nos tuvimos que ir en taxi apresurados", "colmo sería que olvides la mochila y regreses por ella", "seríamos si tuvieras moto y viviéramos juntos", "nosotros para llegar rápido al trabajo", "me maté de la risa, suban más videos así", fueron algunos de los comentarios en las plataformas digitales.