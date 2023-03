Anticoncepción Oral de Emergencia: Defensoría del Pueblo pide que se distribuyan las píldoras del día siguiente sin discriminación

La Defensoría del Pueblo pidió, a través de sus redes sociales, que se distribuyan las píldoras del día siguiente sin discriminación, ya que las razones económicas no deben ser factores para el incremento de embarazos no deseados en las mujeres peruanas.

El organismo autónomo manifestó, en un hilo de Twitter, que el fallo del Tribunal Constitucional no era determinante en el sentido de la adquisición de la píldora del día siguiente. Este método de anticoncepción oral de emergencia podría ser comprado por las féminas en cualquier establecimiento privado, al ser rechazada su distribución de manera gratuita.

"En el 2009, el Tribunal Constitucional estableció que no se debía distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente (Anticoncepción Oral de Emergencia). Esto fue muy grave porque si bien no se podría distribuir gratuitamente, sí establecía que podría adquirirse en establecimientos privados, farmacias", sostuvo la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo Carolina Garcés, en el hilo de Twitter de la entidad.

En ese sentido, la experta indicó que el efecto de dicho método anticonceptivo no es abortivo; por el contrario, busca prevenir concepciones no consentidas por las mujeres de diversas edades.

"Desde un inicio señalamos que anticoncepción oral de no es abortiva. A partir de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , concordante con últimas investigaciones científicas y médicas, la Anticoncepción Oral de Emergencia no es abortiva; por el contrario, lo que busca es prevenir embarazos", sigue argumentando el mensaje de la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales.

Asimismo, el organismo autónomo exhortó, a través de su representante, que las píldoras de anticoncepción oral de emergencia deben ser distribuidas libremente, ya que, no debería de haber ningún tipo de distinción adquisitiva para el cuidado y prevención de gestaciones de las mujeres peruanas.

"Es necesaria distribución de Anticoncepción Oral de Emergencia porque al no distribuirse gratuitamente las mujeres en situación de pobreza no podrán adquirirla, pero sí las que pueden pagarla. No debería darse una discriminación por razones económicas cometida por el propio Estado", finaliza el hilo de Twitter del organismo autónomo.