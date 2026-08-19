Anuncian paro de transportistas en Lima y Callao para el 25 de agosto: gremio solicita reunión con Fujimori

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los gremios de transporte público de Lima y Callao anunciaron un paro de 24 horas para el martes 25 de agosto, en rechazo al aumento de casos de extorsión y a la inseguridad que afecta directamente a conductores y empresas.

La medida fue planteada como un "apagado de motores", con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir acciones concretas frente a la criminalidad.

Respaldo de asociaciones de transportistas

La paralización cuenta con el respaldo de 11 organizaciones de transporte, cuyos representantes aseguran que agrupan a empresas que concentran más del 80 % del servicio regular de Lima y Callao.

Según lo anunciado, la protesta tendría alcance en los distintos distritos de ambas jurisdicciones. Sin embargo, todavía no existe una relación definitiva de todas las empresas que dejarían de operar, pues la participación dependería también de las decisiones que adopte el Gobierno.

Comunicado de la Unión Gremial de transportistas Lima-Callao

Exigen respuestas al Gobierno

Los dirigentes señalaron que la convocatoria se tomó luego de reiterados pedidos para reunirse con la presidenta de la República, sin obtener una respuesta satisfactoria.

Por ello, solicitan conocer cuáles serán las políticas y estrategias que aplicará el Ejecutivo para garantizar la seguridad del sector. También indicaron que han presentado propuestas para enfrentar esta problemática y esperan que sean consideradas por las autoridades.

Manifestaciones estimadas para el 25 de agosto serán en señal de protesta por altos casos de extorsión

Cuestionan Plan Escudo

Los transportistas también expresaron reparos frente al Plan Escudo, debido a que, según sus representantes, no fueron consultados durante su elaboración.

Consideran que la estrategia mantiene medidas similares a las aplicadas anteriormente y cuestionan que los ataques continúen pese al despliegue policial. Además, advierten que los hechos de violencia ocurren tanto en patios de maniobra como en los recorridos de las unidades.

Plan Escudo comenzó a ejecturse desde el 8 de agosto del presente año

¿Cuándo fue el último paro en la capital?

Anterior al anunciado para agosto, el último gran intento de paralización en Lima ocurrió el 2 de junio de 2026, el cual fue suspendido a último minuto tras un acuerdo con el Gobierno. Si nos remontamos a paros masivos que sí llegaron a concretarse de forma efectiva en la capital, el antecedente más importante fue el 2 de octubre de 2025

Los gremios de transporte público de Lima y Callao confirmaron una paralización de 24 horas para este martes 25 de agosto, como medida de protesta frente al incremento de las extorsiones y la creciente inseguridad que viene afectando a conductores y empresas del sector.