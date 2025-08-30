Capturan a niñera de 18 años tras muerte de niña que cayó del piso 16 en Comas

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho trágico sacudió a los vecinos de la urbanización El Retablo, en Comas, la tarde del 27 de agosto. Una niña de seis años cayó desde el piso 16 del condominio Las Acacias, generando un despliegue inmediato de serenazgo, bomberos y paramédicos que intentaron salvar su vida.

Los testigos relataron que la menor fue hallada gravemente herida en el jardín del edificio y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Marino Molina.

En el nosocomio, la menor ingresó al área de Trauma Shock donde los médicos aplicaron procedimientos intensivos para estabilizarla. Sin embargo, minutos después se confirmó su deceso, lo que causó profunda consternación entre familiares y residentes de la zona.

#Urgente | Fiscalía Penal inició investigación preliminar contra Traysi C. Rocha Huansi (18) por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de una menor (6), quien habría caído del piso 16 de un condominio cuando se encontraba bajo su cuidado, en el distrito de #Comas. pic.twitter.com/YNsjAy8PiL — Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte (@mplimanorte) August 29, 2025

Investigación preliminar y detención de la niñera

La niña se encontraba al cuidado de Traysi C. Rocha Huansi (18), quien trabajaba como niñera en el departamento familiar. Tras lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú la detuvo y la trasladó al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas para que brinde su declaración.

La Fiscalía Penal abrió investigación preliminar por presunto delito de homicidio culposo, con el objetivo de determinar si se trató de un accidente inevitable o de una negligencia en el cuidado.

Por ahora, los familiares de la víctima han preferido mantener el silencio mientras las autoridades continúan con las diligencias. Se espera la recolección de peritajes y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias exactas de la caída.

La detención de la joven cuidadora forma parte de los procedimientos regulares en este tipo de casos, donde es necesario establecer responsabilidades legales.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lamentó públicamente la pérdida y envió un equipo especializado para brindar acompañamiento psicológico y social a los familiares.

Además, la institución hizo un llamado a reforzar la seguridad en los hogares y edificios residenciales para prevenir accidentes de esta magnitud.

Seguridad infantil y prevención en espacios urbanos

Especialistas en seguridad advierten que las caídas desde pisos elevados son una de las principales causas de accidentes graves en niños en entornos urbanos.

Por ello, recomiendan instalar rejas, mallas protectoras y barandas seguras en ventanas y balcones, además de mantener una supervisión constante de los menores.

La tragedia también abrió un debate sobre la responsabilidad en el cuidado infantil, especialmente cuando los padres delegan esta tarea en terceros.

Las autoridades recordaron que la vigilancia activa resulta clave incluso bajo la supervisión de cuidadores contratados, ya que un breve descuido puede desencadenar consecuencias irreversibles.

La comunidad del condominio Las Acacias expresó su pesar por lo sucedido y pidió mayor conciencia en torno a la seguridad de los niños en edificios residenciales.

La muerte de la menor se convierte en un recordatorio doloroso sobre la necesidad de un compromiso compartido entre familias, cuidadores y autoridades para garantizar la protección de los menores.

El caso de la niña que murió en Comas seguirá bajo investigación en los próximos días mientras la familia recibe apoyo emocional correspondiente, en lo que dure la investigación contra la niñera.