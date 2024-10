Caso Andrés Hurtado: Víctor Zanabria acepta haber viajado a Panamá a evento de revista vinculada a 'Chibolín'

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria comentó que sí fue invitado por la revista VIP Diplomática, que guarda vínculos con Andrés Hurtado 'Chibolín'. Según lo detallado, ello fue para una ceremonia en la que Óscar Arriola y otros mandos fueron condecorados.

Durante una entrevista brindada para la Radio Nacional, el miembro de la PNP señaló que en las mencionadas ceremonias Óscar Arriola y otros altos mandos fueron condecorados tanto en Panamá como en Perú. Sin embargo, no detalló si este aceptó o no haber sido galardonado con estos premios que eran entregados por Ana Altamirano, cercana a 'Chibolín', y su madre en el país centroamericano.

"No conozco a ninguno, a Andrés Hurtado lo habré visto en un par de evento de hace años que hacía actuaciones en algunas unidades, y después lo poco o mucho que vemos en televisión, pero no conozco más allá. Esa invitación fue hecha a mi persona y a otros muchos generales, funcionarios u otros porque es como un reconocimiento al trabajo. Y eso no es solamente de esa empresa y revista, hay muchas organizaciones no gubernamentales que hacen diferentes actividades de premiación", recalcó el comandante.