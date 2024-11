Comunidad LGTBI pide al Ejecutivo ser incluida en censo nacional: Éramos 2 millones en 2020, pero con subregistro

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Eduardo Juárez dejó claro el deseo de la comunidad LGBTI de ser registrados a nivel nacional mediante el censo que se realizará en 2025. Este acto traería soluciones y beneficios con los cuales los miembros de la comunidad no cuentan.

El pedido de la comunidad LGBTI

Eduardo Juárez fue claro en su pedido sobre la inclusión del registro de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI en el censo nacional. El pedido no es actual, pues asegura que se solicitó en ediciones anteriores. El sustento principal recae en la identificación de miembros del colectivo y que se use esta información para brindar un apoyo que no existe a día de hoy.

"Probablemente no haya la voluntad del Estado en incluirnos. Porque en censos anteriores las organizaciones intentamos que incluyan la pregunta y salieron con excusas absurdas como el gasto en la reimpresión", declaró Juárez.

Pese a las primeras negativas, se logró que se realizará una encuesta de manera virtual para la identificación de la comunidad LGBTI; tras ello saldría una segunda encuesta, en esta ocasión realizada por parte del Ministerio de Justicia. Ambas terminaron apoyando al reconocimiento del número de personas LGBT en Perú, mas solo contando como subregistro.

La comunidad LGBTI busca legitimar sus derechos

El principal motivo de la solicitud de la comunidad radica principalmente en derechos que aun no les son correspondidos. Tales como los beneficios o circunstancias relacionadas a las parejas del colectivo, como ejemplo el reconocimiento de convivientes o decisiones médicas. En palabras de Eduardo Juárez, el formar parte del censo indicaría al Estado que va a tener que garantizar derechos a los miembros de la comunidad.

"No podemos desconocer de que si este proyecto prospera va a beneficiar a un sector LGBTI, pero no a todos. Lo que buscamos en una iniciativa que proteja a todos y todas las personas que pertenecen a la comunidad. No solo individualmente, sino también a nuestras familias" , agregó

Eduardo Juárez también agregó que IPSOS en 2020 estimó que en el Perú eran 2 millones de personas pertenecientes a la comunidad. Destacando que una vez se sepa el número oficial, se podrá exigir los derechos correspondientes. De esta forma concluye que el proyecto será un paso importante en el objetivo principal del colectivo.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el vocero Red Peruana TLGB, Eduardo Juárez, pidió al Estado incluir a la comunidad LGTBI en el censo nacional.



El vocero de Red Peruana TLGB deja claro con sus declaraciones la importancia que tiene para la comunidad LGTBI su reconocimiento en el próximo censo nacional que tendrá lugar el 2025. De esta forma los miembros del colectivo tendrían un registro oficial que permitirá exigir los derechos que le corresponderían.