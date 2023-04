Dalái Lama se disculpa por besar en la boca a un niño y pedirle que le "chupara la lengua"

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este lunes, el líder budista Dalái Lama compartió un comunicado en el que decía disculparse con el niño al que le pidió que le "chupara la lengua" y le diera un beso durante una ceremonia religiosa.

Como se recuerda, estos últimos días ha estado circulando un video en el que se puede ver al también Nobel de la Paz 1989 en un rito espiritual en la India pidiéndole que lo bese en la boca. El hecho se produjo luego de que el niño le preguntará al líder espiritual del Tíbet si podía abrazarlo y notablemente emocionado le diera un beso en la mejilla.

Pronunciamiento de Dalái Lama Tenzin Gyatso

A través de su cuenta oficial de Twitter, Dalái Lama emitió unas disculpas públicas hacia el pequeño niño afectado y su familia. Asimismo, en el comunicado se dirige hacia a los "amigos alrededor del mundo" que se hayan podido sentir ofendidos por las palabras que utilizó.

Así pues, el líder finalizó su pronunciamiento alegando que él suele tener una conducta "muy inocente y juguetona" con quienes conoce, lamentando el incidente.

¿Qué sucedió en el video?

Los hechos comenzaron cuando algunos hombres, le hablan al oído al líder religioso que parecen explicarle que un niño quiere saludarlo.

El menor, al verlo visiblemente emocionado, lo besa y lo abraza. Posteriormente el religioso toma la mano derecha al menor y lo acerca a su cabeza, estirando los labios.

El niño reposa su cabeza en la frente de Gyatso en señal de respeto, pero el hombre lo sigue acercando hasta darle un beso en la boca, para luego reírse entre los aplausos de los asistentes.

Luego en la escena se puede escuchar como el monje le dice al menor "chupa mi lengua" y se acerca nuevamente a su boca del pequeño, pero este no lo hace. Las personas presentes de la ceremonia solo atinaron a reír. Finalmente, el Dalái Lama lo abraza dos veces.

Reacción del público

Las acciones del líder budista provocaron la indignación de las personas, quienes no dudaron en utilizar sus redes sociales para criticar su actuar y el de los demás monjes que no detuvieron al hombre. De esta manera, lo llamaron "viejo asqueroso" y argumentaron que a "los niños no se tocan"; además, hicieron un llamado a los padres de familia para que esten atentos ante este tipo de situaciones.

El evidente descontento de los cibernautas provocó que Dalái Lama emitiera una disculpa pública el niño que besó y pidió que le "chupara la lengua".