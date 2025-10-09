Empresario desmiente al general Monroy y asegura que concierto de Agua Marina sí tenía permiso municipal

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (Asearpe), Walter Dolorier, se pronunció sobre la balacera ocurrida en el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, donde cuatro músicos resultaron heridos.

Desde los exteriores de una clínica local en Chorrillos, donde los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú estuvieron internados, Dolorier aclaró que el evento sí contaba con permiso municipal y que el local tenía licencia de funcionamiento vigente.

Con ello, el representante del gremio artístico desmintió las declaraciones del general PNP Enrique Monroy, quien horas antes había afirmado que el concierto se realizó sin autorización de la municipalidad.

"Ha habido una mala información", afirma Dolorier

"Ha habido una mala información. Todo está en proceso de investigación", declaró Walter Dolorier ante los medios de comunicación, subrayando que la organización cumplió con todos los requisitos legales para realizar el espectáculo en la sede Tarapacá del Círculo Militar.

El dirigente explicó que los documentos y contratos correspondientes se encuentran a disposición de las autoridades y que la empresa organizadora colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, reiteró su preocupación por la ola de violencia que viene afectando al sector artístico, señalando que este tipo de atentados ponen en riesgo la vida de los músicos y del público que acude a los conciertos.

Atentado contra grupo musical

Según el último reporte médico, Luis Quiroga recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, lo que lo llevó a estar en condición delicada. Su hermano Manuel Quiroga, por su parte, fue herido en la pierna derecha y se encuentra estable dentro de su gravedad.

Los otros dos músicos heridos, Wilson Javier Ruiz Julca y César More Nizama, fueron derivados al Hospital Guillermo Almenara, donde también reciben atención médica especializada.

Exigen seguridad para artistas y público

El violento ataque ha generado profunda indignación en el mundo artístico, que exige mayor protección y control de seguridad en los espectáculos públicos.

Por su parte, la Dirincri continúa las investigaciones para identificar a los responsables del atentado contra Agua Marina, durante el desarrollo de su concierto en el Circulo Militar de Chorrillos, que según las primeras hipótesis, podría estar vinculado a bandas de extorsionadores que operan en Lima.