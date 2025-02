"En mi condominio salen tranquilos": Ministro del Ambiente minimiza inseguridad ciudadana y pide confiar en el ministro Santiváñez

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, brindó polémicas declaraciones en las que solicitó a la población confiar en el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien es señalado por la ciudadanía como uno de los principales responsables de la gravísima crisis de inseguridad que atraviesa el país. Sus comentarios evidencian el divorcio entre pueblo y Ejecutivo.

"El ministro Santiváñez hace un enorme esfuerzo, un trabajo de día y noche sin descanso. Está aplicando una estrategia y nosotros creemos que dará resultados. Yo espero, más bien, que la ciudadanía pueda creer y pueda tener la certeza de que el ministro va a hacer su trabajo y lograr los resultados que todos los peruanos esperamos", indicó.

Mientras el titular del Ministerio del Ambiente (Minam) espera que "la ciudadanía tenga la certeza que Santiváñez hará su trabajo", cabe precisar que el Perú sufrió el mes de enero más violento en los últimos nueve años. De acuerdo al registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), más de 176 personas fallecieron por casos de homicidio.

Percepción de inseguridad

Lejos de la reflexión, el ministro Castro señaló que la percepción ciudadana sobre el trabajo del Ministerio del Interior (Mininter) va mejorando. Pese a ello, encuestas como las de Ipsos, incluso antes de la derogación de leyes en favor del crimen organizado, señalaban que el 80 % de peruanos teme al salir de casa.

"Yo, como ciudadano, percibo que hay un avance en la lucha contra la criminalidad. Y no solo yo, también los de mi zona. Por ejemplo, en mi condominio salen tranquilos. Hay presencia de la Policía. Hay que trabajar también con los alcaldes, serenos, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial... No todo es el ministro del Interior", precisó.

Ministerio Público

Precisamente son los miembros de la Fiscalía de la Nación quienes acusan verse obstaculizados por el Legislativo y el Ejecutivo. Víctor Cubas, vocero de la entidad, instó a las autoridades a retornar el marco normativo que les facilite la lucha contra la criminalidad, señalando que las recientes normas complican sobremanera las tareas fiscales.

En tal sentido, recordó, entre otras normas, la derogación de la detención preliminar en caso de no flagrancia, lo que impide al Ministerio Público solicitar la prisión preliminar para presuntos delincuentes que no sean sorprendidos en pleno desarrollo de delitos. Al respecto, puntualizó que el crimen organizado, de los principales problemas del país, no suele ser atrapado en flagrancia.

Finalmente y tras ser consultado por una reportera sobre las protestas en contra de la inseguridad, el ministro Castro se despidió de los presentes y se marchó.