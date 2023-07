Encuentran cuerpo cercenado que coincide con tiempo de la desaparición de joven ingeniero desaparecido en Pataz

Jheferson Hilario es el joven ingeniero de 26 años que ha desaparecido en extrañas circunstancias desde hace más de 29 días, luego de que ingresó a trabajar en un campamento minero ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En entrevista con Exitosa, su madre, Rocío Arteaga Calderón, clama por respuestas sobre su único hijo y solicita a las autoridades que se dé con el paradero del ingeniero trujillano.

La progenitora también señaló que los integrantes de la Dirección de Investigación Criminal de Huamachuco le dieron la información sobre el hallazgo de un cuerpo cercenado que coincide con el tiempo de desaparición de su hijo, razón por la que se encuentra a la espera que el cuerpo llegue a la morgue de Trujillo, para que se realice la necropsia y, posteriormente, saber si es que se trata del joven desaparecido.

"Gracias a Exitosa que nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí. Quiero pedir al Ministerio Público, a los fiscales a nivel nacional, que vean la actitud de los fiscales de Tayabamba. Cuerpo ha sido ubicado en Bijus, que es una zona donde constantemente aparecen cadáveres sin identificar. Yo espero que mi hijo no sea la persona que pertenece ese cuerpo cercenado, en esas condiciones porque no es justo que mi hijo haya sido asesinado de esa manera", expresó la madre.

En exclusiva para Exitosa, Rocío Arteaga reveló que recibió información de ronderos de la zona que vieron salir al joven ingeniero al interior de una camioneta.

"Alegaban que mi hijo estaba enfermo, deprimido y, por buena gente, la contrata le adelanta el permiso. Pero las declaraciones del resto de testigos no concuerdan. Si mi hijo estaba delicado, por qué lo dejan parado con sus cosas en la garita. No hay evidencia que mi hijo haya salido caminando. Los ronderos nos dicen que fue de noche, entre 8 o 9 de la noche. Me dicen que vieron una camioneta donde reconocieron a mi hijo. A mi hijo lo sacan de una camioneta de la contrata, pareciera que la contrata tiene mucho que ver, este teatro que hicieron no concuerda. ¿Qué han estado escondiendo? Por qué después de un mes aparece ese cadáver, no sabemos de dónde lo han sacado", argumentó.

En diálogo con Exitosa, Marco Antonio Rodríguez Delgado, abogado de la familia del joven ingeniero desaparecido, reprochó que la Fiscalía de Pataz no haya abierto carpeta fiscal pese a haber pasado más de un mes de la desaparición del joven ingeniero.

La progenitora también cuestionó a la empresa minera La Poderosa por, supuestamente, tener tanto poder, debido a que no permitió que drones sobrevuelen la zona para la búsqueda de Jheferson Hilario.

"Hay demasiado poder, muchas influencias. Me ha llamado la atención que la abogada de la empresa sea una fiscal de Lima Norte. No encontramos la explicación de por qué la Policía Nacional de Chagual no tomó las precauciones, después de ocho días suben la denuncia al sistema. Si nosotros no hacíamos la protesta contra la Policía, no subían el acta policial. ¿Por qué la contrata no nos muestra ese protocolo de salida? Para mí es sospechoso. Pedimos la oportunidad de que nos hagan justicia. Aquí en La Libertad se nos ha cerrado las puertas. Esta noticia, para mi familia, es algo terrible", finalizó.