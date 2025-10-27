Exjefe del INPE critica aparición constante de José Jerí en operativos: "No está en línea con lo que el ministro proponía"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ha pasado casi una semana desde que el gobierno de José Jerí decretó estado de emergencia en Lima y Callao como respuesta inmediata a la crisis de inseguridad que atraviesa la capital.

A partir de ahí, el propio presidente de la República lideró una serie de operativos en distintos puntos de la ciudad, así como el traslado de un grupo de reos de alta peligrosidad al pabellón de alta seguridad de Ancón I.

Exjefe del INPE cuestiona apariciones constantes de José Jerí

Este hecho ha generado más de un comentario en el ambiente político nacional ya que por un lado aseguran que es positivo que el jefe de Estado recorra la cancha durante el estado de emergencia. Sin embargo, otro sector ha cuestionado estas apariciones calificándolas de shows o puestas en escena para enviar un mensaje a la población.

Por ejemplo, el exjefe del INPE, César Cárdenas, concuerda con esta segunda opción señalando que no es necesario establecer toda una parafernalia para realizar el traslado de estos presos solo para generar un impacto en la población.

Además, señaló que en el pasado ha trabajado al lado de Vicente Tiburcio por lo que conoce su manera de ver las cosas y la experiencia con la que cuenta en entidades como la Dirincri.

"El otro tema de simplemente establecer toda una parafernalia en los centros penitenciarios, no parece estar muy alineado a la perspectiva de información de inteligencia. Cuando Vicente Tiburcio era jefe de la Dirincri se recibía informes de inteligencia y ahí se determina cuantas llamadas extorsivas salen de los penales hacia afuera y partir de eso se establece", indicó en Canal N.

Saluda el traslado de reos

Eso sí, el extitular del Instituto Nacional Penitenciario indicó que es positivo que los presos de mayor peligrosidad sean llevados a Ancón I. Por último, espera que este hecho se diera a raíz de haber recibido inteligencia precisa que indique estos sujetos sean responsables de extorsionar desde el interior de las prisiones.

"Estas imágenes que vemos ahora y que generan un impacto en la ciudadanía, no están en línea de lo que el propio ministro proponía. Si bien es cierto hay medidas que son importante como el traslado de internos que puedan tener cierto perfil delictivo y si se les ha identificado que son personas que lideran situaciones como extorsión o cualquier delito y por lo tanto necesitan un nivel de mayor control, en buena hora", añadió.

De esta manera, el exjefe del INPE, César Cárdenas, cuestionó las constantes apariciones de José Jerí en diferentes operativos realizados en pleno estado de emergencia.