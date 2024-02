'Gasolinazo' en el Ejército: ¡Terrible! Sargento que denunció robo de combustible está desaparecido

La madre del sargento segundo del Ejército del Perú, Marco Antonio Auccatoma Felices, denunció que su hijo está desaparecido tras revelar un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución.

En declaraciones para un medio local, Marlene Felices indicó que hace ocho días el joven soldado no se comunica con ella y mostró su preocupación por su hijo.

"Mi hijo hace ocho días no se comunica con mi persona, ni por mensaje, ni por celular. El celular solo dice 'deja tu mensaje'. Estoy desesperada que le haya pasado algo. Recién me entero de la noticia del Gasolinazo, por lo cual estoy averiguando que ha pasado en el Pentagonito ", contó.

Asimismo, la madre de Marco Auccatoma aseguró que su hijo no le comentó que denunciaría el robo de combustible en el Ejército y apuntó que su último mensaje dice "Estoy bien mamá".

"(¿Le ha contado su hijo que denunciaría esta acción?), No nada, no sabía, veía reprimido a mi hijo. Hace poco días me mando un mensaje, luego lo llamé y no me contestó. Solamente mensaje existe que un mensaje que envió el 28 de enero diciendo 'Estoy bien mamá'", agregó