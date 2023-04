Lambayeque: Dictan 9 meses de prisión preventiva a sujeto que abusaba sexualmente de su hija de 12 años

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe confirmó que se declaró fundada la prisión preventiva por 9 meses contra el sujeto que abusaba sexualmente de su propia hija de tan solo 12 años de edad.

Agresor cumplirá 9 meses de prisión preventiva

Como se recuerda, la madre de la menor ultrajada fue quien puso la denuncia ante las autoridades por el hecho. La niña pasó por los exámenes médicos correspondientes, entre ellos la de Cámara de Gessell, el cual arrojó como resultado positivo.

El caso

Una menor de edad (12) fue víctima de abuso sexual en cuatro oportunidades por su propio progenitor. La niña agredida escribió una carta contando lo sucedido y fue su maestro quien descubrió la nota.

El hecho sucedió en la provincia de Ferreñafe. El maestro del colegio se percató del estado de ánimo de la menor tras los abusos de su progenitor, una actitud cabizbaja, poco usual en la niña.

Al revisar el cuaderno de la menor se dio cuenta de la agresión sexual vivida por su alumna. Desconcertado llamó a la madre de familia para contarle lo que había leído.

La madre de familia, al enterarse del horroroso hecho, acudió sin reparos a la comisaría a denunciar lo acontecido con su hija.

¿Qué decía la carta?

"Ya no puedo con este dolor, ayúdame mami. Te voy a contar. Lo hago porque abusan de mí, por eso quiero morir; y si no me crees vamos al doctor, ahí te dirán que sí me han violado. Perdón por desconfiar en ti, pero a veces pienso que con eso ya me voy a morir. Entiéndeme. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy capaz de hablar, pero ya no puedo con esto. Ayúdame por favor", se lee en la dolorosa carta de la pequeña.

Los efectivos PNP armaron un operativo policial para que se trasladaran hasta el distrito de San Juan del Muro, lugar donde mora el victimario.

Según la manifestación de la Región Policial de Lambayeque, el coronel Luis Pérez Rencería, se pudo capturar al padre de la niña de manera rauda.

"El día anterior le había realizado tocamientos indebidos y se encontraba en flagrancia todavía", sostuvo ante los medios de comunicación.

El victimario negó los cargos de violación en su contra, pero sí admitió que haya perpetrado tocamientos indebidos hacia su menor hija.

Se espera que, en las próximas horas, el abusador sea trasladado hacia el penal de Chiclayo, donde deberá cumplir prisión preventiva mientras dure las investigaciones.