Madre e hija son halladas sin vida: Vecinos de Carabayllo convocan plantón exigiendo justicia

La familia Del Portal y la comunidad de Lima Norte se encuentran convocando un plantón frente al Departamento de Investigación Criminal de Carabayllo (Depincri) para exigir justicia por los feminicidios de Nancy Carrión (64) y Ana Lucía del Portal (23), madre e hija que fueron halladas sin vida dentro de su domicilio en el mencionado distrito.

El plantón está programado para este sábado 14 de diciembre a las 19:00 horas. Se espera la asistencia de los familiares y amigos de las víctimas, así como de agrupaciones feministas y personal de prensa. Entre las consignas, una destaca por sobre el resto: la cadena perpetua para el asesino.

"Madre e hija fueron brutalmente asesinadas a sangre fría en Carabayllo. Hoy hacemos un llamado urgente: si no alzamos nuestra voz, este doble feminicidio podría quedar impune. No podemos permitir que la indiferencia gane, porque la impunidad es complicidad. Ana Lucía y Nancy ya no están, pero nos tienen a nosotros. Hoy somos su voz, su fuerza, su grito de justicia", publicó en sus redes la Organización Gaceta Internacional.