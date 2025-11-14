Marcha del 14 de noviembre: Sigue MINUTO a MINUTO la movilización convocada a nivel nacional

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2025
Este 14 de noviembre se realiza la marcha nacional convocada por la Generación Z y colectivos sociales para protestar en contra de las irregularidades del Congreso de la República, funcionarios públicos, la criminalidad, entre otras exigencias ciudadanas.
Marcha del 14 de noviembre: MINUTO A MINUTO
17:30: Estudiante de la UNMSM, Máximo Quispe, fue liberado tras ser detenido por cinco efectivos policiales de la PNP y llevado a una dependencia policial, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
16:50: Se registra la llegada de participantes hacia la Plaza San Martín. El horario de la convocatoria indicó a las 17:30 de la tarde de este viernes. Al momento, la situación se encuentra tranquila y el tránsito vehicular continúa con normalidad.
15:00: Presencia de fuerte contingente policial a los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNMSM fue detenido mientras se congregaba con otros estudiantes.
Noticia en desarrollo...