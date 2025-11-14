Marcha del 14 de noviembre: Sigue MINUTO a MINUTO la movilización convocada a nivel nacional

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 14 de noviembre se realiza la marcha nacional convocada por la Generación Z y colectivos sociales para protestar en contra de las irregularidades del Congreso de la República, funcionarios públicos, la criminalidad, entre otras exigencias ciudadanas.

Marcha del 14 de noviembre: MINUTO A MINUTO

17:30: Estudiante de la UNMSM, Máximo Quispe, fue liberado tras ser detenido por cinco efectivos policiales de la PNP y llevado a una dependencia policial, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El estudiante universitario Máximo Quispe fue liberado, según información de sus compañeros.



Recordamos que la protesta pacífica es un derecho, y toda intervención policial debe realizarse respetando las garantías y libertades fundamentales.#DerechosHumanos https://t.co/kih9IcyIiX — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) November 14, 2025

16:50: Se registra la llegada de participantes hacia la Plaza San Martín. El horario de la convocatoria indicó a las 17:30 de la tarde de este viernes. Al momento, la situación se encuentra tranquila y el tránsito vehicular continúa con normalidad.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En horas de la tardes de este viernes, 14 de noviembre, la Plaza San Martín registró una poca afluencia de personas que buscan participar de la marcha convocada por colectivos sociales, entre ellos la denominada generación Z.



15:00: Presencia de fuerte contingente policial a los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNMSM fue detenido mientras se congregaba con otros estudiantes.

