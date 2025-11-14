RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Protesta nacional

Marcha del 14 de noviembre: Sigue MINUTO a MINUTO la movilización convocada a nivel nacional

Conoce el minuto a minuto y detalles de la marcha convocada para este viernes 14 de noviembre por la Generación Z y organizaciones sociales en la siguiente nota.

Marcha nacional 14 de noviembre
Marcha nacional 14 de noviembre (Andina)

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2025

Este 14 de noviembre se realiza la marcha nacional convocada por la Generación Z y colectivos sociales para protestar en contra de las irregularidades del Congreso de la República, funcionarios públicos, la criminalidad, entre otras exigencias ciudadanas.

Marcha del 14 de noviembre: MINUTO A MINUTO

17:30: Estudiante de la UNMSM, Máximo Quispe, fue liberado tras ser detenido por cinco efectivos policiales de la PNP y llevado a una dependencia policial, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). 

16:50:  Se registra la llegada de participantes hacia la Plaza San Martín. El horario de la convocatoria indicó a las 17:30 de la tarde de este viernes. Al momento, la situación se encuentra tranquila y el tránsito vehicular continúa con normalidad.

15:00: Presencia de fuerte contingente policial a los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNMSM fue detenido mientras se congregaba con otros estudiantes.

Noticia en desarrollo...

