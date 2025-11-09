Menores internos fueron trasladados de Trujillo a Lima: 25 jóvenes eran considerados de alta peligrosidad

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

25 internos del Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo fueron trasladados a la ciudad de Lima para ser enclaustrados en dos establecimientos penitenciarios. Debido a que eran considerados de alta peligrosidad, el objetivo de este proceso es que continúen su proceso de readaptación, para que puedan reintegrarse a la sociedad.

Para que resocialicen

Debido a los delitos que están implicados, este grupo de adolescentes fue elegidos para ser cambiados a la capital del Perú. Esto se realizó con estrictas medidas de seguridad, llevando a los reclusos enmarrocados dentro de un bus por parte del personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), junto a la PNP.

El director de este programa, Francisco Naquira, dio algunas precisiones sobre dónde serán internados estos menores. Mencionó que serán divididos en dos grupos y continuarán su proceso de resocialización en dos establecimientos juveniles de Lima y Callao.

"Tenemos un anexo 3 que está ubicado al interior del penal Ancón II, la mayoría va a ir allí, y el otro el Centro Juvenil de Lima, que tienen medidas de seguridad donde pueden ser albergados, sostuvo Naquira.

Trasladan a 25 internos de Trujillo a Lima. Medida contra los menores de edad es por su peligrosidad y gravedad de sus delitos



Según el funcionario, durante su estadía en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo, los 25 jóvenes mostraron conductas altamente "lesivas y peligrosas" y representaba un nivel de riesgo alto para lograr su reinserción social. Por su parte, el jefe de la PNP en esta ciudad, Carlos Llerena, aseguró que algunos estaban involucrados en casos de extorsión.

Parte de nueva medida del estado de emergencia

El traslado de estos 25 menores coincide con una nueva medida que declaró el gobierno en la actualización del estado de emergencia en Lima y Callao. En el decreto supremo publicado el pasado 7 de noviembre, se señala que los internos peligrosos deben ser derivados de forma inmediata a otras cárceles.

Otra disposición en cárceles es que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realicen trabajos coordinados. Esto para inspeccionar el correcto funcionamiento de los bloqueos de señales radioeléctricas de servicios de telecomunicaciones.

Tercera disposición complementaria del estado de emergencia en Lima y Callao.

