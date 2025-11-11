RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Colaboración entre entidades

Municipalidades reportarán a quienes venden y activan chips en la vía pública ante PNP, MP y Osiptel

Nueva disposición contra el crimen: Los municipios deberán informar sobre la venta ilegal de chips, con pruebas, ante la PNP, MP y Osiptel.

Municipalidades obligadas a informar sobre venta de chips
Municipalidades obligadas a informar sobre venta de chips (Osiptel)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2025

Síguenos en Google News Google News

A través del Decreto Supremo 128-2025-PCM, se han aprobado nuevas medidas que involucran a las municipalidades distritales en la lucha contra el crimen. Por tal disposición, los municipios trabajaran en conjunto a la PNP, Fiscalía y Osiptel para informar sobre la venta y activación ilegal de tarjetas SIM a fin de que se realicen acciones correspondientes.

Municipios tendrán la obligación de informar

Según el decreto supremo, se aprueban Disposiciones Adicionales de la Ley 32451, que modifica la Ley 30096, de Delitos Informáticos y el Código Penal (Decreto Legislativo 635), respecto a la activación y posesión ilegal de chips en la vía pública.

Como se conoce, ciudadanos y expertos en seguridad han indicado la facilidad al conseguir chips para celulares, descuido que es aprovechado por bandas criminales con el fin de extorsionar sin ser identificados.

Por tal razón, la disposición determina que todos los municipios distritales a nivel nacional deberán reportar sobre los puntos de comercio ambulatorio o en la vía pública de servicios públicos móviles, siguiendo las competencias de control.

De esta manera, los municipios deberán informar ante Osiptel, la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público (MP) con las evidencias que sustenten los hechos detectados. Tras ello, las entidades mencionadas deberán realizar las acciones respectivas a sus competencias con el fin de que se apliquen sanciones.

SJL: Delincuentes roban bicicleta terapéutica de menor con Síndrome de Down tras hacerse pasar como inquilinos
Lee también

SJL: Delincuentes roban bicicleta terapéutica de menor con Síndrome de Down tras hacerse pasar como inquilinos

Información a incluir

Los municipios distritales deben incluir información sobre la ubicación geográfica del punto de comercio ambulatorio o en la vía pública, el nombre de las empresas operadoras y, el nombre y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona natural que vende o ofrece el servicio

Por su parte, OSIPTEL brindará a la PNP, el MP y al Poder Judicial (PJ) "el acceso en línea a la información sobre el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles".

La norma fue publicada este 11 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano donde se precisa que el reporte de las municipalidades se debe efectuar al día hábil siguiente de haberse detectado los hechos ilícitos. 

Sedapal anuncia corte de agua para el miércoles, 12 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?
Lee también

Sedapal anuncia corte de agua para el miércoles, 12 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

De este modo, se daría un trabajo articulado entre los municipios y las entidades competentes mencionadas. Adicionalmente, se precisa que se financiará sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

Temas relacionados chips ilegales Municipios distritales PNP venta ambulatoria vía pública

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA