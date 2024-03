NASA: Estudiante peruana es premiada por construir robot de asistencia para niños con TEA

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Andrea Huamán Chambi es la autora del proyecto que desarrolló un robot de asistencia para niños con trastorno del espectro autista (TEA). La iniciativa de la adolescente peruana fue galardonado por el programa 'Ella es Astronauta', de la Fundación 'She is', asociado con la NASA.

Tras graduarse del colegio Nuestra Señora de Fátima de Arequipa, Huamán recibió respaldo de un profesor y un estudiante de la facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica de Santa María para llevar a cabo su proyecto, el cual requirió tres meses de trabajo para ser completado.

La propuesta de la estudiante arequipeña fue seleccionada como la ganadora del concurso Shark Tank, parte de "She Is Astronauta", después de ser evaluada entre 1,436 investigaciones de Latinoamérica.

¿De qué se trata?

Durante una entrevista con RPP, la joven explicó las ventajas de su diseño para niños con TEA, fundamentándose en los hallazgos de investigaciones realizadas en una universidad estadounidense.

"Los niños dentro del TEA generalmente no les gusta mucho la interacción con las personas, no toleran mucho ver sus expresiones. Al estar felices, enojados, tristes, se estima que tienen más de mil micro expresiones, eso les genera cierto estrés. Luego de haber hecho unos estudios, se dieron cuenta de que los niños autistas podían tener mucha más confianza, mejor interacción con robots, porque estos no tienen estas micro expresiones", expresó.

La adolescente compartió que su motivación para emprender este proyecto surgió del hecho de que los avances tecnológicos en el ámbito médico rara vez se utilizan en disciplinas como la psicología.

"El pensamiento común es que un robot no va a poder entender los sentimientos de una persona; sin embargo, luego de haber visto bastantes estudios y de probar el robot nos dimos cuenta de que hay cierto campo de la psicología donde las personas no tienen mucha interacción con otras y generalmente suelen tener mejor interacción con los robots", señaló.

Su próximo sueño

Gracias al programa, la adolescente tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y visitar las instalaciones de la NASA, donde quedó asombrada por la tecnología utilizada en la agencia y el entrenamiento de los astronautas.

"Ver la tecnología con la que se trabaja en la NASA, ver cosas que se van a enviar pronto a la Luna o Marte fue increíble. Hemos visto astronautas entrenando para adaptarse a las condiciones del espacio (...) Mi gran sueño sería ser astronauta", aseveró.

Este es el merecido reconocimiento que la estudiante peruana recibió por la NASA, gracias al desarrollo de un robot de asistencia para niños con trastorno del espectro autista (TEA).