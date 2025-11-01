RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Continúa ola delictiva

Nuevo atentado contra el sector de transporte en Chorrillos: Bus de la línea 52 es atacada a balazos

Un bus de transporte de la línea 52 fue atacado a balazos en el distrito limeño de Chorrillos, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.

Bus de la línea 52 es atacada a balazos en Chorrillos
Bus de la línea 52 es atacada a balazos en Chorrillos (Foto: Composición Exitosa)

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/11/2025

Los atentados contra el sector de transporte no cesan en la capital. Esta vez en el distrito de Chorrillos el bus de la línea 52 conocida como 'T' fue atacada a balazos. Ello, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.

Nuevo atentado contra el sector de transporte

El bus de transporte de la empresa Etusa fue atacado por disparos en el que afortudanamente su chofer solo resultó con heridas leves debido a que una de las balas aparentemente le habría rozado, de acuerdo a información recopilada por Exitosa.

Los criminales dispararon hasta en cinco oportunidades, este nuevo ataque se suscitó exactamente en el cruce de la avenida Los Pinos con jirón San Felipe.

 

Noticia en desarrollo...

