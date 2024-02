¡Para no quedar misio! Esta es la carrera que ejercerá Paolo Guerrero cuando se retire del fútbol profesional

Paolo Guerrero fue presentado recientemente como el nuevo fichaje del club Universidad César Vallejo (UCV); sin embargo, al tener ya 40 años, muchos se cuestionan que será de su vida cuando decida dejar el fútbol profesional.

El futbolista peruano fue entrevistado por un conocido medio local, donde no solo lo interrogaron por sus anécdotas en el balompié, sino que fueron más allá y terminaron cuestionándolo por sus planes a futuro, es decir, cuando este decida dejar oficialmente el deporte que tanto lo apasiona.

Al respecto, el '9' de la Selección Peruana decidió sincerarse y revelar que, cuando ese momento llegue, podría posteriormente incursionar como director técnico, motivo por el cual, se encuentra estudiando para ejercerlo.

"(¿El día de mañana te gusta entrenar, ser entrenador?) No lo descarto. Justamente estoy estudiando para eso (ser director técnico). Quién sabe si algún día", declaró el delantero, sorprendiendo enormemente a los conductores del programa.

En esa misma línea, contó que su padre podría reclamarle por su decisión debido a que siempre descartó convertirse en entrenador. No obstante, agregó que, con este tipo de situaciones, uno nunca sabe, por que lo que ahora solo espera a lo que pueda pasar sin rechazar nada.

"Mi viejo (papá) me diría: 'Pero si dijiste que no ibas a ser entrenador'. Pero nadie sabe, no lo descarto. Uno se anima después de que deja el fútbol y dice que sí", acotó.