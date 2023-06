Rafael López Aliaga rechaza publicidad que incluye a Santa Rosa de Lima con colores LGTB: "Respeto guardan respeto"

Rafael López Aliaga, expresó su rechazo hacia una publicidad que muestra a Santa Rosa de Lima con los colores de la bandera LGBT. Asimismo, el alcalde pidió a dicha comunidad retirar la publicación.

El sábado 24 de junio, durante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga (RLA) mostró su rechazo sobre una publicación diseñada, en el marco de la marcha LGTB, en la que aparece la imagen de Santa Rosa de Lima con los colores de su bandera. Dicho afiche es para promocionar la nueva edición del Festival Internacional de Cine LGBT+ de Lima.

De igual manera, el actual alcalde pidió a la comunidad que retiren lo más pronto posible el afiche publicitario y muestren respeto por imagen de la 'Patrona de las Américas', santa que es venerada por gran parte de la población católica de la capital.

"Retiren de inmediato ese afiche que le toma el pelo a Santa Rosa de Lima, hagan su marcha no hay problema pero respeto guardan respeto [...] No se pasen, no le falten el respeto a las creencias y valores de la mayor parte de la población del Perú", afirmó