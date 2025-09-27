SAT pide pagar papeleta a expropietario de un vehículo vendido

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de papeleta fantasma se registró con el productor periodístico de Exitosa, Jesús Verde, pues le piden pagar una multa de noviembre del 2023 de una unidad transferida en octubre del mismo año.

SAT interpone papeleta fantasma a Jesús Verde

A Jesús Verde le llegó una notificación a su correo electrónico en el que le indican que el vehículo de placa BHX-592 que escribió en el servicio Pitazo registra deuda por la papeleta por exceso de velocidad.

De acuerdo a este documento, la mencionada amonestación vehicular fue captada por un cinemómetro el pasado 19 de noviembre de 2023, a las 9 y 35 de la mañana. Además, señala que el automóvil iba a una velocidad de 88 kilómetros por hora en el kilómetro 2.42 de la Vía de Evitamiento, en la Panamericana Sur.

Por su parte, el productor periodístico de esta casa emisora informa al SAT, que vendió este vehículo en octubre de 2023. Ante ello, acudió a la notaria para que se evalúe si es que tenía alguna deuda o infracción impaga y se verificó que no tenía absolutamente nada.

Sin embargo, pese a ello la papeleta le llegó dos años después y le exigieron que debe pagar el 18% de una UIT, lo que equivale a 963 soles por supuestamente superar el límite máximo establecido de 10 kilómetros por hora.

SAT ha iniciado un proceso de hostigamiento

En entrevista en la Hora del Volante, el productor periodístico de Exitosa, Jesús Verde, aseguró que el SAT comenzado a hostigarlo con llamadas y correos electrónicos para que pague una papeleta de un vehículo que ya no era suyo al momento de la multa.

"Al margen de la papeleta que entiendo yo, no me corresponde, se ha iniciado casi un proceso de hostigamiento a través de mi correo personal y ahora a través de llamadas para pagar 930 soles por una papeleta que yo en realidad no tenía conocimiento y que es del año 2023, por lo cual incluso se podría hasta aplicar un silencio administrativo", señaló.

En tal sentido, el productor periodístico de Exitosa, explicó que vendió "en el año 2023 un vehículo de placa BHX-592". Se acudió a la notaria y se llevó a cabo el trámite de manera correcta con el nuevo propietario. "Él iba a hacer el trámite de cambio de tarjeta de propiedad", añadió.

En resumen, un nuevo caso de papeleta fantasma se registró con el productor periodístico de Exitosa, Jesús Verde, a quien el SAT le exige que pague una papeleta que data de noviembre del 2023 de una unidad transferida en octubre del mismo año.