¡Sin remordimiento! Sicarios no se arrepienten de matanza en San Miguel: "Lo matamos con ganas"

17/02/2023

Como se recuerda, el asesinato de Israel San Román Doroteo 'La Tota' y toda su familia fue, el pasado 6 de febrero, en el cruce de las avenidas La Marina y Rivagüero, en el distrito de San Miguel. Recientemente, los sicarios José Henry Presiado Alegría (18), alias 'Josesito' y Fabricio Michell Vera Díaz (26) alias 'Bicho' llegaron hasta el lugar de los hechos, altamente resguardados, para reconstruir sus acciones en el devastador crimen.

Como si matar a alguien no significara nada. Los integrantes de la banda 'Los Chuckys' del Callao dijeron con tremenda frivolidad que "lo matamos con ganas" a alias "La Tota", y negaron haber asesinado a su familia, ya que detallaron que solo le dispararon a Israel San Román.

Con sonrisa en los labios: Josesito

José Henry Presiado Alegría, alias "Josesito" de 18 años, declaró que no se arrepentía por lo que había hecho: "'La Tota' era abusivo, no me arrepiento", dijo con una sonrisa y total sangre fría al ser cuestionado sobre el homicidio que realizó el fatídico 6 de febrero.

"Lo volvería a hacer": Bicho

A su turno, 'Bicho' con mayor desparpajo celebró la muerte de San Román. "¿De qué me voy a arrepentir? Lo volvería a hacer, matarlo a él, porque a él nada más lo he matado (...) Le mandó a pegar a mi mujer cuando estaba embaraza, por eso lo hemos matado con ganas", señaló 'Bicho'.

Datos

. El día de la reconstrucción de los hechos, los peritos de criminalística de la PNP colocaron un cerco de seguridad en el perímetro donde los sicarios decidieron disparar a mansalva acabando con la vida de 'La Tota', y su familia.

. Los sicarios recrearon la misma escena del séxtuple asesinato con armas de juguete. Alias 'Josecito' escenificó la ejecución de los tiros con un arma de utilería. Salió del auto, disparó a quemarropa a sus víctimas y regresó al vehículo. La misma escena fue realizada por alias 'Bicho'.