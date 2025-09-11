Vías del Metropolitano quedan obstruidas por incendio de vehículo en Surquillo

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se reportó el incendio de un vehículo a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú en el distrito de Surquillo lo que ha ocasionado el retraso de los buses del Metropolitano en sentido sur a norte.

Incendio de vehículo en Surquillo paraliza vías del Metropolitano

Un vehículo quedo completamente calcinado luego que se incendiara en plena vía Expresa en el distrito de Surquillo. El auto, que se encontraba en tránsito entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú,

#ATUInforma | Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo. pic.twitter.com/nwbEI1LWkY — Metropolitano (@Metropolitano_L) September 11, 2025

