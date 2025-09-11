Vías del Metropolitano quedan obstruidas por incendio de vehículo en Surquillo

Por incendio de vehículo
11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad
Se reportó el incendio de un vehículo a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú en el distrito de Surquillo lo que ha ocasionado el retraso de los buses del Metropolitano en sentido sur a norte.
Un vehículo quedo completamente calcinado luego que se incendiara en plena vía Expresa en el distrito de Surquillo. El auto, que se encontraba en tránsito entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú,
Nota en desarrollo...