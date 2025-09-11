RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por incendio de vehículo

Vías del Metropolitano quedan obstruidas por incendio de vehículo en Surquillo

El incendio del vehículo se reporto a promediar las 03:30 de la tarde de este jueves 11 de setiembre. Al momento, los bomberos vienen atendiendo el incidente ocurrido a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú en el distrito de Surquillo.

Incendio en Surquillo
Incendio en Surquillo Fuente: Difusión

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/09/2025

Se reportó el incendio de un vehículo a la altura de las estaciones Domingo Orué y Aramburú en el distrito de Surquillo lo que ha ocasionado el retraso de los buses del Metropolitano en sentido sur a norte.

Incendio de vehículo en Surquillo paraliza vías del Metropolitano

Un vehículo quedo completamente calcinado luego que se incendiara en plena vía Expresa en el distrito de Surquillo. El auto, que se encontraba en tránsito entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, 

Nota en desarrollo...

 

 

