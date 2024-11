Agustín Lozano culpa al gobierno por perder sede del Sudamericano sub-20: "No es la primera vez que ha fallado"

24/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Semanas atrás, mientras Agustín Lozano se encontraba preso preliminarmente, Conmebol le dio un duro golpe al Perú al arrebatarle la sede del Sudamericano sub-20 que debía jugarse desde finales de enero entre Arequipa y Lima. Ahora, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre este hecho desligándose de toda responsabilidad y culpando directamente al gobierno de turno.

Como se recuerda, el directivo fue privado de su libertad durante más de 10 días al ser acusado de liderar una presunta organización criminal denominada 'Los Galácticos' en la cual también cayeron otros dirigentes del fútbol peruano. Pese a ello, este último viernes viajó con destino a Asunción del Paraguay para presencial la gran final de la Copa Sudamericana entre Cruzeiro y Racing que proclamó campeón al equipo de Avellaneda.

Culpa al gobierno

A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, Agustín Lozano fue consultado sobre la decisión de Conmebol de quitarle la sede a Lima y Arequipa del Sudamericano Sub-20. El mandamás del balompié nacional fue tajante en su respuesta al señalar que fue el actual gobierno el principal responsable de ello tras no cumplir con lo que se había acordado meses atrás.

"Habría que preguntarle al IPD porque no cumplió, se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el gobierno ha fallado", precisó.

A trabajar en menores

Respecto a la falta de resultados en la Selección Peruana, el presidente de la FPF aseguró que los clubes tienen gran parte de responsabilidad en ello pues en los últimos años han dejado de trabajar en las divisiones formativas para producir jugadores y estos puedan alimentar a cada uno de sus equipos y a la Bicolor.

"Si queremos en el mediano plazo o largo plazo, no seguir quejándonos de los resultados deportivos, hay que invertir en menores algo que siempre recomendé y nunca hicieron caso y hoy que ven que las cosas no dan resultados todos quieren dar un grito al cielo. Hace dos años vinimos trabajando en menores, lo que mucho tiempo no hicieron", añadió.

Se están poniendo al día

Para finalizar, el investigado por la Fiscalía aseguró que la Federación viene regularizando el pago de las obligaciones con sus empleados y señaló que esto no se dio ya que las personas encargadas de hacerlo, se encontraban presas en su debido momento.

"Hoy se nos dice que no hemos pagado CTS, la líneas telefónicas, etc, como podríamos haber pagado si justamente en ese periodo la gente que tiene las facultades para hacerlo no han podido porque han estado privados de su libertad. Hoy en día se está regularizando, como debe ser y como corresponde", finalizó para Jax Latin Media.

De esta manera, Agustín Lozano culpó directamente al gobierno luego que Conmebol decidiera quitarle le sede del Sudamericano Sub-20 a Lima y Arequipa.