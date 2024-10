Bustos asegura que hay personas que juega contra la 'U': "Mucha gente no quiere que Universitario sea campeón directo"

Universitario se prepara para afrontar un nuevo partido del Torneo Clausura luego de las dos semanas en que se paralizó el campeonato por la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias. Esta vez, el elenco crema recibirá en el Estadio Monumental a ADT de Tarma con la firme consigna de sumar de a tres para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Previo a este cotejo, Fabián Bustos, técnico de la escuadra de Ate, tomó la palabras y dejó más de una frase que dará que hablar. El estratega argentino sorprendió al revelar que existen intereses que se oponen a que su equipo se corone campeón de forma directa.

Según el visión de técnico de Universitario, hay gente que no quiere que sus dirigidos se coronen campeones nacionales de forma directa al llevarse el Torneo Clausura. Como se recuerda, si los cremas se quedan también con este segundo torneo del año, no habrán semifinales o finales para definir al mandamás de la Liga 1 2024 por lo que los de Ate se convertirán inmediatamente en bicampeones del balompié nacional.

"Mucha gente no quiere que la 'U ' sea campeón directo. Económicamente, no le conviene a nadie, salvo a Universitario. Nosotros buscamos ser campeones directos. Es lo que más desea toda nuestra gente. Es difícil porque es el centenario y es una presión, pero estamos enfocados y pensando en ADT", expresó a Gol Perú.

A su vez, el conductor técnico de la 'U' dejó en claro que a lo largo del torneo han sido perjudicado en más de una ocasión por los árbitros del torneo en diversas acciones. Incluso, desmintió las versiones de que serían ayudados en este año del centenario lamentando que se le reste mérito a sus futbolistas.

"Me he controlado y no quiero hablar más. Yo siento que hubo errores que nos perjudicaron. Mucha gente dicen que nos favorecen más, pero te puedo asegurar que nos han perjudicado más de lo que nos favorecen. Por ejemplo, el gol en Arequipa de Alex (Valera). Leonel Galeano no protesta y el lenguaje corporal de los jugadores, muchas veces, te dice si fue falta o no. Hay errores en muchos partidos. A veces siento que se le intenta restar mérito a los chicos", añadió.