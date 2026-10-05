Conocido futbolista español protagoniza accidente vial tras triplicar la tasa de alcohol permitida

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista español fue detenido tras protagonizar un accidente en Almería, donde chocó contra tres vehículos estacionados y abandonó el lugar. La prueba posterior registró 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado durante madrugada del domingo.

Accidente terminó con detención

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 a.m. en las inmediaciones de la Avenida de Montserrat. Álex Sola conducía un BMW hacia la Estación Intermodal cuando perdió el control, ingresó al sentido contrario y terminó impactando contra automóviles estacionados allí.

Tras el impacto, el deportista y otros dos acompañantes abandonaron inicialmente el vehículo a pie. El futbolista regresó después al automóvil para recoger un objeto y volvió a marcharse corriendo. Vecinos que escucharon el fuerte golpe alertaron a la Policía Local de Almería.

El jugador de la UD Almería, Álex Sola, se vio involucrado en un accidente esta pasada madrugada. La Policía Local de Almería está estudiando lo sucedido. 🎞️ @aleexpeerez11 https://t.co/sIYMXL1HQS — GRADA B pro (@GradaBpro) October 4, 2026

Los agentes localizaron posteriormente al jugador en dirección a Calzada de Castro y procedieron con su detención. El siniestro no dejó personas heridas, aunque los tres vehículos estacionados resultaron afectados. El propio Sola salió ileso del accidente.

El Servicio de Emergencias 112 confirmó que el accidente "no ha dejado heridos". La Policía Local trasladó al futbolista a dependencias policiales, donde se realizaron las pruebas correspondientes. El resultado confirmó una tasa de 0,76 miligramos por litro de aire en comisaría.

Alcohol y posibles sanciones

La prueba de alcoholemia registró 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, frente al límite general de 0,25. La cifra supera tres veces ese máximo permitido para conductores y también rebasa el umbral penal establecido en España.

Después de ser detenido, Sola quedó en libertad y permanece a la espera de la continuación del procedimiento judicial. El caso podría tramitarse mediante un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial, aunque todavía no existe una fecha pública para esa audiencia.

El artículo 379.2 del Código Penal contempla, para determinados supuestos, penas que pueden incluir prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de otras medidas previstas legalmente.

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También puede imponerse la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante uno a cuatro años. La UD Almería prepara un expediente disciplinario contra Sola, aunque todavía no ha comunicado públicamente una sanción deportiva concreta ni su apartamiento del equipo por ahora.

El caso de Álex Sola queda pendiente de la vía judicial y de las medidas que pueda adoptar la UD Almería. El accidente, la tasa de alcohol, los daños a tres vehículos y la posterior detención forman parte de las actuaciones conocidas hasta este lunes.