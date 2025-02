Cristiano Ronaldo habla de Messi y asegura que es el mejor futbolista de la historia: "Soy el más completo"

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo tuvo una reciente entrevista, en donde sus declaraciones no fueron ajenas a la polémica. La estrella del fútbol internacional se refirió al intenso debate respecto a quien es el mejor jugador de la historia. Sin titubeos, CR7 aseguró que él es el único "más completo", dejando de lado a su eterno 'oponente', Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo afirma ser "el mejor de la historia"

En conversación con el periodista español Edu Aguirre, el deportista portugués hizo un repaso de su carrera en el deporte rey, debido a que este 5 de febrero estará cumpliendo los 40 años de edad. Por tal motivo, cuando el entrevistador le consultó sobre este asunto en particular, Ronaldo no titubeó y aseguró que nunca nadie ha logrado lo que él, en cuanto a estadísticas.

"El mejor de la historia soy yo, ¡punto final! Los números lo dicen. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido (...) Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, de pie izquierdo, soy rápido y fuerte, salto (...) Decir que Cristiano no es completo, es mentira", manifestó al respecto.

Además, aseguró ser consciente de que, en todo el mundo, muchas personas ven a Messi, Pelé o Maradona como sus máximos ídolos, pero que esto no significa que hayan sido los más destacados de todos los tiempos. "Lo entiendo y lo respeto (...) Pero soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", reiteró.

Habló sobre su "rivalidad" con Lionel Messi

En otro momento de su entrevista, se refirió a la eterna rivalidad que los fanáticos del Real Madrid y el FC Barcelona habían establecido entre él y Messi. Aclarando las especulaciones, Cristiano reafirmó que nunca han tenido un conflicto, y que por el contrario, siempre se trataron de la mejor manera.

"Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos 15 años en escenarios, siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien", expresó.

No obstante, fue claro en decir que cada uno defendía sus camisetas en aquel entonces, y que es probable que su "competencia" solo lo motivaba a querer superarse. Por tal motivo, cree que esta "enemistad" histórica, que solo se limitaba a una "retroalimentación" mutua, no vuelva a ocurrir. "Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil", puntualizó.

Fue así que Cristiano Ronaldo se refirió al eterno debate sobre quien es el mejor futbolista de la historia, asegurando que este título le corresponde a él por las estadísticas.