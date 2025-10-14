Hombre récord: Cristiano Ronaldo se convirtió en máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya es histórico. El delantero y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha logrado un récord más en su destacada carrera debido a que anotó un doblete en el empate 2-2 ante Hungría, por una nueva jornada de las Clasificatorias de Europa rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Durante casi diez años, el nombre del guatemalteco Carlos 'el Pescado' Ruiz figuró en lo más alto del fútbol mundial con una hazaña que ningún otro jugador habría logrado: ser el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas, con 39 goles.

Sin embargo, este martes 14 de octubre, Cristiano Ronaldo estampó su nombre en letras doradas. El astro luso marcó dos goles ante la selección de Hungría en el empate 2-2 por la fecha 4 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

De esta manera el atacante del Al-Nassr alcanzó 40 dianas en las eliminatorias y superó así al legendario ariete de Guatemala. Por lo que se ha registrado un nuevo capítulo en la interminable historia del máximo goleador de todos los tiempos.

El empate de Portugal ante Hungría

Portugal y Hungría se vieron las caras en un partido muy parejo perteneciente a la fecha 4 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputó en el estadio José Alvalade, en la ciudad de Lisboa.

El combinado portugués venía de derrotar de forma ajustada a Irlanda por 1-0, mientras que el plantel de Hungría derrotó a su similar de Armenia por 2-0 en calidad de local.

El cuadro húngaro sorprendió a los 7 minutos con un testazo de Szalai tras un buen centro desde el córner de Dominik Szoboszlai. Luego, a los 22 minutos del primer tiempo, Nélson Semedo realizó una jugada magistral por la banda derecha y lanzó un centro en área húngara y apareció Cristiano Ronaldo para empujar el balón y anotar el empate.

Posteriormente, cuando a los 45+2' la estrella de Portugal nuevamente aprovechó una asistencia del lateral Nuno Mendes para anotar de volea el 2-1 parcial previo a la retirada a vestuarios.

No obstante, cuando todo hacía indicar que el conjunto luso se llevaba el triunfo, Hungría marcó la igualdad 2-2 con un gol de Dominik Szoboszlai, a los 90 + 3'.

Así, Cristiano Ronaldo escribió un nuevo capítulo en su interminable historia futbolística al convertirse en el máximo anotador de las eliminatorias mundialistas tras anotar un doblete en el triunfo 2-1 ante Hungría.