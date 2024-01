Premios The Best 2023: ¿Por qué Lionel Messi ganó si tuvo los mimos votos de Erling Haaland?

16/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La ceremonia de los Premios The Best 2023 en Londres no estuvo exenta de sorpresas y polémicas, especialmente cuando Lionel Messi se alzó con el codiciado galardón a pesar de empatar en puntos con el destacado Erling Haaland.

¿Por qué ganó Messi?

Messi y Haaland acumularon un total de 48 puntos cada uno, pero la victoria se decantó a favor del argentino gracias a un criterio de desempate particular. Los votos detallados revelaron que Messi obtuvo 13 puntos de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de aficionados. Por otro lado, Haaland recibió 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.

El desempate crucial radicó en la preferencia de los capitanes de los equipos nacionales, siendo Messi el favorecido al recibir más votos en la primera posición. Kylian Mbappé, quien ocupó el tercer lugar en la contienda, acumuló 35 votos en total.

La respuesta de por qué Messi ganó, se encuentra en el periodo de evaluación de los premios, que abarcó desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después de la final del Mundial de Qatar) hasta el 20 de agosto de 2023. Durante este tiempo, Messi cosechó éxitos tanto con el PSG como con el Inter Miami, ganando la Ligue 1 y la Leagues Cup, respectivamente.

Por su parte, Haaland brilló con el Manchester City al llevarse la Premier League, la FA Cup, la Champions League y la Supercopa de Europa en el mismo periodo. A pesar de sus triunfos en la escena internacional, el rendimiento de Messi en las ligas en las que participó durante el período de evaluación inclinó la balanza a su favor.

Ganadores de The Best:

Ganador a mejor técnico: Pep Guardiola

Once ideal masculino: Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius.

Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius. Ganadora a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best.

seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best. Once ideal femenino: Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr.

Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr. Mejor arquero masculino: Ederson (Manchester City)

Ederson (Manchester City) Mejor arquera: Mery Earps (Manchester United)

Mery Earps (Manchester United) Juego limpio: Selección de Brasil

Selección de Brasil Premios Pukas: brasileño Guilherme Madruga (Botafogo)

brasileño Guilherme Madruga (Botafogo) Mejor hincha: argentino Hugo Miguel de Colón

argentino Hugo Miguel de Colón Mejor jugador: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Sin duda, la victoria de Lionel Messi en los Premios The Best 2023 genera debate, dejando a la comunidad futbolística expectante y ansiosa por lo que depara el futuro para estos dos titanes del deporte rey.