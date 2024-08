Sin Hernán Barcos: El once de Alianza Lima para buscar la primera victoria en la era Mariano Soso

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere volver a la senda de la victoria en el campeonato y este martes recibirá a Cienciano en Matute desde las 8:30 p.m. El equipo blanquiazul buscará el primer triunfo en la era Mariano Soso para mantenerse en los primeros lugares del Torneo Clausura que por ahora comparte con Universitario.

Como se sabe, el estratega argentino no podrá contar con Hernán Barcos tras no recuperarse de la lesión que lo obligó a salir sobre los primeros minutos del duelo ante Sporting Cristal y de esta manera pierde al jugador más determinante en ataque en lo que va de la temporada.

Once ofensivo

Mariano Soso sabe que no puede volver a tropezar luego de los dos empates ante ADT como local y frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Para ello, no realizará grandes variantes, salvo la ausencia del 'Pirata' por lo que presentará la mejor formación posible que con la que hoy cuenta Alianza Lima.

En el arco sigue firme Ángelo Campos. La línea de tres defensores tampoco cambiará ya que seguirán Erick Noriega, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Francos Zanelatto y Juan Pablo Freytes serán los carrileros por derecha e izquierda, respectivamente.

Sebastián Rodríguez jugará en el centro de la volante para dejar a Catriel Cabellos por su diestra a y a Jesús Castillo por el sector contrario. Con la lesión de Hernán Barcos, Matías Succar y Kevin Quevedo son los elegidos para comandar el ataque de los blanquiazules en este duelo clave en el Estadio Alejandro Villanueva.

Extranjeros afuera

Otra dos ausencias que han generado gran sorpresa en Alianza Lima son las de Adrián Arregui y Jiovany Ramos, quienes ni siquiera fueron considerados por Mariano Soso en la lista de convocados para el enfrentamiento ante Cienciano.

Desde la llegada del entrenador argentino, ambos futbolistas extranjeros que llegaron a inicio de temporada con la intención de reforzar el plantel, han dejado de ser considerados por lo que no seguirían en la institución de cara a la siguiente temporada. Esto se suma a las recientes informaciones que circularon en las últimas horas donde se precisa que Pablo Sabbag y Cecilio Waterman tendrían el mismo destino al no haber redondeado un año como la dirigencia esperaba.

De esta manera, Mariano Soso ya tiene su once inicial confirmado para lo que será el duelo entre Alianza Lima y Cienciano en Matute este martes 20 de agosto desde las 8:30 p.m. Matías Succar irá en lugar de Hernán Barcos, quien no estará en este partido al no recuperarse de la lesión que lo aquejaba.