Netflix anuncia primer gran ADELANTO de Scooby Doo en live action y las imágenes MUESTRAN cómo se vería el icónico perro de la saga

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la compañía de streaming Netflix ha dado a conocer las primeras imágenes en las que se ve al icónico perro llamado Scooby junto a su dueño Shaggy en lo que será una próxima entrega de la franquicia en una versión sin animación, es decir, en live action. Una vez compartido el contenido, los usuarios no han dejado de reaccionar en señal de sorpresa.

Primeras imágenes del live action de la serie

Desde que apareció el programa de televisión en 1969, la franquicia Scooby Doo se volvió rápidamente una de las series más importantes de todos los tiempos dada la historia del gran perro danés que encabeza cada una de las aventuras junto a sus amigos. En ese sentido, luego de años, Netflix busca reinventar el universo de la animación dándole una presencia más real que conecte con la audiencia.

Por esta razón, llegará pronto a las pantallas con una nueva propuesta en versión live action que no tendrá la presencia de animación como la serie original y promete emocionar a diferentes generaciones que han crecido viendo las diferentes adaptaciones de la historia.

Netflix has unveiled a first look at Scooby in Netflix's live-action #ScoobyDoo series.



The show is set to premiere in 2027.https://t.co/Wt6go1PINH pic.twitter.com/Y917Rr0Dam — Variety (@Variety) June 8, 2026

¿Cuál será la trama en la nueva serie de Netflix?

Según la información revelada durante el evento Tudum de Netflix, la historia seguirá a Shaggy y a su amiga Daphne durante su último verano en un campamento, donde se verán envueltos en un inquietante misterio sobrenatural. Para resolverlo, contarán con la ayuda de la brillante científica Velma y de Fred. Juntos, el grupo de amigos se adentrará en una compleja investigación mientras intenta superar una serie de obstáculos para descubrir la verdad en la que estará en riesgo la presencia de Scooby.

¿Cuándo se estrenará la serie de Scooby Doo realizada por Netflix?

Hasta el momento no hay una fecha confirmada en la que se estrenará esta serie distribuida en la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, la compañía ha anunciado que la llegada será el siguiente año, en el 2027. En ese sentido, las redes no han dejado de opinar de la expectativa que hay por ver a los demás participantes de la serie en este nuevo formato.

Finalmente, con este avance de imágenes, Netflix marca un importante cambio en la franquicia que ha sido ampliamente conocida por su diseño animado. No obstante, con el primer gran adelanto de Scooby Doo en live action se esperan mayores noticias en lo que resta del año.